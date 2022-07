Magdalena Bator właśnie spełniła jedno z marzeń, po które udała się do kultowego programu Telewizji Polskiej. Bardzo chciała założyć rodzinę i finalnie w bardzo miłych okolicznościach przyrody padło sakramentalne "tak". Para doczekała się nawet syna. Marcel w maju świętował już pierwsze urodziny. O ślubie pary pisaliśmy ostatnio, kiedy to znajomy z programu, Dawid Noweta, podzielił się zdjęciami z wesela (Zobacz: Magda z "Rolnik szuka żony" wyszła za mąż. Pierwsze zdjęcia ze ślubu. Wybrała suknię w stylu boho). Magda już po ślubie pokazała nowe zdjęcia i całą uwagę skradł syn nowożeńców.

"Rolnik szuka żony". Magda na ślub założyła wianek, ale to roczny syn pary skradł całą uwagę

Magda już 9 lipca zdradziła kilka szczegółów ze ślubu. Na InstaStories pokazała odświętnie udekorowane stoły z tajemniczym podpisem "To już dzisiaj". Na fotografiach były widoczne dekoracje z szyszek i paprotek. Panna młoda zdecydowała się na leśny klimat i wyborem stroju bardzo się do niego dopasowała. Na ostatnio udostępnionych zdjęciach mieliśmy okazję bliżej przyjrzeć się tej wyjątkowej kreacji. Rolniczka przy okazji zdjęć dodała romantyczny wpis.

Moja miłość. Dzień pełen magicznych chwil - czytamy w opisie.

Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" miała głowę ozdobioną wiankiem i wybrała prześwitującą suknię z koronek. Pan młody zdecydował się na klasyczną elegancję i wybrał stonowany garnitur. Młodzi rodzice prezentowali się bardzo dostojnie, ale to roczny Marcel skradł całą uwagę podczas ceremonii. Chłopczyk był ubrany w małą wersję garnituru i miał założoną muchę, czym dopasował się do taty. Pod udostępnionymi zdjęciami natychmiast posypały się gratulacje dla młodej pary. Nie obyło się też bez zachwytów nad wyborem sukienki.

Przysłowiowa "kropka nad i" została postawiona. Sto lat młodej parze!

Gratulacje wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Sukienka sztos, wyglądałaś obłędnie!

Miło się na was patrzy. Dobrze, że w końcu znalazłaś to, czego szukałaś - czytamy w komentarzach.

Magda w programie "Rolnik szuka żony" nie odnalazła od razu miłości. Do gospodarstwa zabrała trzech kandydatów, ale żadnemu z nich nie udało się rozkochać w sobie rolniczki. Szczęście znalazła dopiero po zakończeniu nagrań. Jakub był jednym z mężczyzn, który napisał list do rolniczki, ale ostatecznie nie mógł pojawić się na castingach, dlatego młodzi nie mieli okazji się poznać. Już po zakończeniu programu nadrobili stracony czas i, jak się okazało, szybko się w sobie zakochali. W finałowym odcinku programu pojawili się już jako para. Jak widać, był to strzał w dziesiątkę. Młodej parze życzymy wszystkiego dobrego.

