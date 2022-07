Magdalena Bator była uczestniczką siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". O jej serce walczyło trzech kandydatów: Mateusz, Paweł i Adam. Żadnemu z nich nie udało się rozkochać w sobie rolniczki. Magda nie żałuje jednak udziału w show. Wkrótce po zakończeniu nagrań udało jej się odnaleźć miłość. Wybrankiem okazał się Kuba, który wysłał list do rolniczki, lecz nie mógł pojawić się na castingach. Zakochani wystąpili razem w finałowym odcinku. Niedługo potem para ogłosiła zaręczyny. W maju ubiegłego roku szczęśliwi rodzice powitali na świecie synka. Chłopiec otrzymał imię Marcel. Wszystko wskazuje na to, że Magda i Kuba są już po ślubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Za nami 7. sezon programu "Rolnik szuka żony". Działo się!

Pisarek pokazała zbyt wiele na weselu. Wojtasik też zaliczyła wpadkę ślubną

"Rolnik szuka żony". Magda wyszła za mąż. Zdjęcia z ceremonii pokazał kolega z programu

Magda z "Rolnik szuka żony" już podczas nagrywania wizytówki do programu wspominała, że marzy o ślubie i założeniu rodziny. Przygotowania do uroczystości trwały od kilku miesięcy. Wygląda jednak na to, że rolniczka i jej ukochany w końcu stanęli przed ołtarzem. W sobotę 9 lipca na InstaStories uczestniczki pojawiła się relacja, na której możemy dostrzec weselne dekoracje.

To już dzisiaj - napisała Magda.

Magda 'Rolnik szuka żony 7' Instagram/ magdalena_bator

Hanna Lis zabrała głos w sprawie byłego męża. Ma jedną prośbę

Jeszcze więcej zdradził Dawid Noweta z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna był jednym z gości państwa młodych. Na Instagramie podzielił się fotografiami z uroczystości. Magda wybrała na ten dzień koronkową suknię z długimi rękawami. Wianek na głowie sprawił, że ślubna stylizacja nabrała boho charakteru. Na weselu bawił się także Maciej Kazek, który również był jednym z bohaterów siódmej odsłony show.

Uczestnicy 'Rolnik szuka żony 7' Instagram/ dawid_noweta_