Jakub Rutnicki z pierwszej edycji "Idola" porzucił muzykę. Zrobił karierę w polityce!

Program "Idol" był przepustką do sławy dla wielu młodych talentów. To dzięki niemu świat usłyszał o Monice Brodce, Alicji Janosz, Ewelinie Flincie, Tomaszu Makowieckim czy Krzysztofie Zalewskim. Niektórzy wykorzystali jednak popularność zdobytą w muzycznym show, aby zrobić karierę w odmiennej branży. Jakub Rutnicki z pierwszej edycji od lat spełnia się w zupełnie innej dziedzinie.

Jakub Rutnicki z pierwszej edycji "Idola" porzucił muzykę. Zajął się polityką

Podczas udziału w "Idolu" Jakub Rutnicki miał zaledwie 23 lata. Choć uczestnik dotarł aż do finałowej dziesiątki, nie kontynuował muzycznej kariery. Obrał zupełnie inną ścieżkę. W 2002 roku został członkiem Platformy Obywatelskiej, a trzy lata później posłem z ramienia partii. Wcześniej zasiadał w radzie powiatu szamotulskiego. Od 2005 roku do dziś nieprzerwanie zasiada w polskim Sejmie. Od 2015 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, natomiast w 2021 roku został jej przewodniczącym. W 2019 roku Jakub Rutnicki bez powodzenia starał się o elekcję w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Poseł jest bardzo zaangażowany w sprawy lokalne. Aktywnie działa szczególnie na rzecz promocji sportu. Od ponad dziesięciu lat jest organizatorem "Rudnicki Cup", turnieju siatkówki plażowej. Koordynował również program budowy Orlików w Wielkopolsce. Polityk zajmuje się także funduszami unijnymi. Organizuje szkolenia z tej dziedziny, uczestniczy też w pozyskiwaniu środków na rozwój regionu.

