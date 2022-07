Patrycja Izydorczyk i Mikołaj Cieśla wspólnie doszli do finału piątej edycji "Love Island". Wszystko wskazywało na to, że ich związek układa się perfekcyjnie. Była to jedynie iluzja.

8 fot. instagram.com/loveislandwyspamilosci Otwórz galerię Na Gazeta.pl