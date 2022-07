Więcej na temat uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeczytasz na portalu Gazeta.pl



Udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" był dla Agnieszka Miezianko przełomem. Uczestniczka pierwszego męża poznała na chwilę przed złożeniem przysięgi małżeńskiej. Kamil od razu wpadł jej w oko, a ich znajomość błyskawicznie zaczęła przybierać formę poważnego związku. 30-latka zdecydowała się nawet na przeprowadzkę do Włocławka, gdzie znalazła również pracę. Niestety, dwa tygodnie po zakończeniu zdjęć do programu, Kamil stwierdził, że niczego nie czuje do żony i chciałby się rozstać. Chociaż małżonkowie wciąż czekają na rozwód, to Agnieszka jest już otwarta na nowy związek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka jest już w nowym związku? Tajemniczy wielbiciel przygotował dla niej kolację

Była partnerka Kamila jakiś czas temu pozowała w romantycznej, kwiecistej sukience. Miezianko zdradziła, że w takiej stylizacji wybiera się na randkę. Być może tajemniczy adorator na tyle przypadł jej do gustu, że postanowiła rozwijać nową znajomość. W mediach społecznościowych Agnieszka opublikowała niedawno wiele zdradzające zdjęcie.

Wracasz w piątek z prac, posprzątane, ugotowane (nawet kalorie policzone), do tego pięknie podane. Nie ma to jak osobisty kogut domowy - czytamy w opisie do fotografii.

Agnieszka Miezianko, 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Instagram, @malamizii

Dotąd uczestniczka siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ujawniła personaliów "koguta". Po jej ostatnich statusach i fotografiach wnosimy jednak, że Agnieszka jest ponownie zakochana. Miejmy nadzieję, że tym razem trafiła na mężczyznę, który odwzajemni jej uczucia.

