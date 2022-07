Joanna Jabłczyńska: To ostatni dzień na planie "Na Wspólnej". Co dalej z serialem?

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Joanna Jabłczyńska już prawie 20 lat związana jest z hitem TVN, "Na Wspólnej". Jej bohaterka, Marta Hoffer, dorastała na oczach widzów.

Karierę w show-biznesie Joanna zaczęła jednak dużo wcześniej. Będąc jeszcze dzieckiem, występowała w programie "Tik-Tak". W latach 80. i 90. była to jedna z nielicznych audycji dedykowanych najmłodszym. Jako dorosła kobieta ukończyła studia prawnicze i prowadzi obecnie własną kancelarię. Z powodzeniem łączy biznes z pracą na planie serialu.

Joanna opublikowała właśnie zdjęcie z "Na Wspólnej" z bardzo ważnym komunikatem dla wszystkich fanów tej kultowej produkcji.

Zobacz wideo Joanna Jabłczyńska zachęca do treningu z wykorzystaniem Space Strech

Aktorka z "Na Wspólnej" pokazała ciążowe krągłości

Joanna Jabłczyńska: To ostatni dzień na planie "Na Wspólnej"

Aktorka opublikowała zdjęcie w zielonej sukience, w tle widzimy słynny "Bar u Marii". To jej ostatni dzień na planie "Na Wspólnej". Czy serial nie będzie już emitowany? Zupełnie przeciwnie, przerwę mają jedynie aktorzy. "Na Wspólnej" nie będzie kręcony w sezonie letnim i produkcja powróci na plan dopiero we wrześniu.

Fani dopytują się, czy muszą czekać aż do jesieni na nowe odcinki, jak to często bywa w przypadku większości flagowych produkcji stacji. Otóż nie! Dobra wiadomość jest taka, że przez całe wakacje będą emitowane premierowe odcinki "Na Wspólnej". To prawdziwa gratka dla widzów, którzy często narzekali na wydłużającą się wakacyjną przerwę.

To ostatni dzień na planie "Na Wspólnej" przed wakacyjną przerwą. Wy nie stęsknicie się za nami, ponieważ premierowe odcinki serialu będą Wam towarzyszyć przez wszystkie wakacyjne miesiące. My tu wrócimy dopiero we wrześniu - aktorka poinformowała na swoim Instagramie.

Są też pierwsze głosy zadowolenia z takiej decyzji stacji. "Na Wspólnej" cieszy się ogromną popularnością, która od kilkunastu lat nie słabnie. Widzowie pokochali ekranowych bohaterów i nie chcą się z nimi rozstawać na dłużej. Brak wakacyjnej przerwy to w tej sytuacji prawdziwy prezent dla wiernych fanów.

Super! Zwykle chyba była przerwa w odcinkach na wakacje. Strasznie mi się to dłużyło zawsze - czytamy w komentarzach pod wpisem.

Joanna Jabłczyńska: To ostatni dzień na planie 'Na wspólnej'. To już koniec serialu? fot. instagram.com

Sylwia Gliwa topless na jachcie. Narzuciła na siebie tylko rozpiętą koszulę

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Anna Korcz miała świetnie prosperującą kawiarnię. Aktorka musiała zamknąć biznes