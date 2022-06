Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Związek Kamila i Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku budził emocje wśród widzów. Agnieszka całkowicie zmieniła dotychczasowe życie, żeby dać szansę na rozwijanie się relacji. Uczestniczka znalazła nową pracę i przeprowadziła się do Kamila, aby mieli szansę zbliżyć się do siebie. Jednak już po dwóch tygodniach od zakończonej emisji programu Kamil postanowił rozstać się z żoną. Taką decyzją zaskoczył fanów, którzy mocno kibicowali parze. W rozmowie z dziennikarką Party Kamil zdradził powody tej decyzji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil szczerze o przyczynach rozstania z Agnieszką

Kamil w rozmowie z dziennikarką Party.pl przyznał, że dość szybko po zakończeniu emisji programu miał wątpliwości co do ogłoszonej w trakcie finału decyzji. Jak sam mówił, "chodził przez tydzień jak struty" i taka zmiana nastroju nie umknęła uwadze jego małżonki. Agnieszka wprost zapytała męża o co chodzi i w trakcie trudnej rozmowy Kamil poinformował ją o chęci rozstania. Ostateczna decyzja uczestnika związana była ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, które skłoniły go do głębszej refleksji nad sensem związku.

Zbliżały się święta i gdzieś tam zacząłem sobie myśleć, że u mnie nie pojawiło się to uczucie, a miałem na całe święta wyjechać do rodziny Agnieszki i czułbym się źle, jakbym siedział przy tym stole wigilijnym z rodziną, wiedząc, że tu się nic nie pojawiło i nie widzę na to dalszej perspektywy - przyznał.

Kamil wyznał, że odczuwał dość dużą presję w trakcie trwania programu. "Ślub od pierwszego wejrzenia" rządzi się swoimi prawami i uczestnikom narzucone jest bardzo szybkie tempo budowania relacji. Jak sam mówi, etap randkowania zostaje prawie całkowicie pominięty i pary od razu wrzucane są na głęboką wodę. Codzienne życie razem, z praktycznie obcą osobą, jak widać może bardzo przytłoczyć.

W przypadku Kamila i Agnieszki dodatkowo obciążająca była presja obu rodzin. Jak przyznaje uczestnik, para "świetnie razem wyglądała" i rodziny małżonków liczyły na happy end. Kamilowi także na tym zależało, ale nie potrafił poradzić sobie z brakiem uczucia. W takiej sytuacji, jak sam mówi, uczciwym rozwiązaniem była otwarta rozmowa i uświadomienie Agnieszki, że może liczyć jedynie na przyjaźń z jego strony.

Nie pojawiło się u mnie uczucie większe, zostało to na przyjaźni. Nie było możliwości tego przeskoczyć - wyznał w rozmowie.

Z najnowszych relacji Kamila na Instagramie wnioskujemy, że niespecjalnie przejmuje się rozpadem związku i stara się pełnymi garściami korzystać z życia. Ostatnio podzielił się z obserwatorami relacją z zabawy na basenie.

