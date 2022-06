"M jak Miłość". Ulubiona bohaterka widzów zniknie z serialu. Szykują się kolejne zmiany w obsadzie

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Widzów "M jak miłość" czekają kolejne zaskoczenia. W jesiennych odcinkach kultowego serialu Polaków pożegnamy się z ulubionymi postaciami ostatnich sezonów. Te zmiany mogą nie spodobać się fanom produkcji, bo wprowadzą znaczny zamęt w życiu bohaterów.

Jeszcze przed wakacjami z serialem pożegnali się Marzenka (Olga Szomańska) i Andrzej (Tomasz Oświeciński) Lisieccy, którzy zginęli w wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego Mariusza Jaszewskiego (Tomasz Lulek). Sprawca wypadku wylądował w więzieniu i jego wątek również został zakończony. Których członków hitowej produkcji TVP nie zobaczymy po wakacyjnej przerwie?

"M jak miłość". Kogo nie zobaczymy w serialu po wakacjach?

Smutna wiadomość dla wszystkich fanów Soni (Barbara Wypych) i Janka (Tomas Kollarik). Młode małżeństwo nie wróci już do leśniczówki. Ich miejsce w domu zajął Łukasz (Jakub Józefowicz) i Patrycja (Alżbeta Lenska), którzy niedawno powitali na świecie syna. Zakochani po traumatycznych przejściach z mężem bohaterki, znaleźli bezpieczne schronienie w leśniczówce. Jak się okazuje, zabawią tam na dłużej i póki co nie zamierzają wracać do miasta.

Z serialu odejdzie też ulubiona bohaterka ostatniego sezonu serialu przebojowa góralka Franka (Dominika Kachlik). Wielka szkoda, bo Paweł właśnie z nią po wielu latach problemów i niepowodzeń w związkach wreszcie odnalazł szczęście. Niestety, wygląda na to, że po raz kolejny będzie musiał leczyć złamane serce. W nowych odcinkach "M jak miłość", które zobaczymy już we wrześniu, Franka nagle wyjedzie do USA, aby odnaleźć oddanego do adopcji synka. Jak twórcy serialu rozwiążą ten zaskakujący zwrot akcji? Na tę odpowiedź musicie niestety czekać do września.

Za jakimi bohaterami serialu tęsknicie najbardziej?

