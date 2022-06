Więcej na temat programu "Chłopaki do wzięcia" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

"Chłopaki do wzięcia", to program, który debiutował na antenie Polsat Play dziesięć lat temu. Historie kawalerów z prowincji podbiły serca widzów, a ulubieni bohaterowie zyskali w pewnych kręgach ogromną popularność. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych chłopaków jest Bandziorek, czyli Krzysztof Dzierżonowski. Mieszkaniec małej wioski pojawiał się w programie od pierwszych sezonów, jednak kilka miesięcy temu zrezygnował z realizowania kolejnych epizodów. Co u niego słychać?

"Chłopaki do wzięcia". Bandziorek rozstał się z narzeczoną, ale nie na długo. Byli widziani w Szczytnie

Wnikliwi internauci udzielający się na grupie zrzeszającej miłośników "Chłopaków do wzięcia" donoszą, że Bandziorek ma za sobą bardzo ciężkie chwile. Kryzys przeżywał jego związek z Danusią, której oświadczył się w ubiegłym roku. Narzeczona Dzierżonowskiego przyznała w mediach społecznościowych, że jej związek należy już do przeszłości, ale była to chyba deklaracja przesadzona. Para była bowiem widziana na romantycznej randce w Szczytnie, prawdopodobnie więc udało się pokonać problemy.

Krzysztof Dzierżonowski po wyjściu z więzienia zamieszkał w małej miejscowości znajdującej się w województwie warmińsko-mazurskim - to tam udało mu się poznać ukochaną. Fani programu donoszą, że Bandziorek nadal żyje na północnym-wschodzie Polski.

Przypomnijmy, że w ostatnich epizodach wszystko wskazywało na to, że Bandziorek w końcu odnalazł spokojny ląd. Oświadczył się ukochanej Danusi, jego życie powoli się stabilizowało, a z twarzy nie znikał uśmiech. Miejmy nadzieję, że dobra passa trwa nadal.