"Hotel Paradise". Krzysztof porzucił Basię. Nathalia postanowiła się wypowiedzieć

Rozstanie Basi i Krzysztofa z "Hotelu Paradise 3" jest dla internautów ogromnym zaskoczeniem. Przypomnijmy, para poznała się na planie randkowego show, ale ich relacja rozkwitła dopiero po powrocie do Polski. Świst szybko oświadczył się pięknej blondynce i wydawało się, że ich związek jest idealny. Niestety, w połowie czerwca Pędlowska wyznała, że została porzucona przez narzeczonego.

Zobacz wideo „Hotel Paradise". Uczestniczki kopiują Klaudię El Dursi?!

"Hotel Paradise". Nathalia wspiera Basię po rozstaniu z Krzysztofem

Rozpad związku Basi i Krzysztofa skomentowała Nathalia. Tancerka zaprzyjaźniła z Pędlowską jeszcze podczas nagrań do trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Ich znajomość trwa do dziś, a Fok przyznaje, że w tym ciężkim okresie jest przy przyjaciółce.

Jak sami wiecie, przyjaźnię się z Basią, od kiedy poznałyśmy się w "Hotelu..." i aktualnie wspieram ją w tych trudnych chwilach - napisała na Instagramie.

"Hotel Paradise". Nathalia o rozstaniu Basi i Krzysztofa. "Każdy z nas ma prawo do podejmowania takich decyzji"

Zapytana przez internautów Nathalia stanowczo zaznacza, że to, co dzieje się pomiędzy Krzysztofem i Basią, jest wyłącznie ich sprawą. Podkreśla również, że nikt nie ma prawa do oceniania ich związku oraz decyzji o rozstaniu.

Każdy z nas ma prawo do podejmowania decyzji takich, a nie innych, nie mogę się mieszać (wy również) w życie prywatne moich przyjaciół. Jeśli zdecydowali o rozstaniu się, to po prostu musimy to uszanować, wspierać ich, ale na pewno nie oceniać.

Trzeba przyznać, że Nathalia, jako przyjaciółka Basi, w momencie próby stanęła na wysokości zadania.