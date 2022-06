"Sanatorium miłości". Anna i Zbigniew planują ślub. Zdradzili, gdzie mieszkają

Bądź na bieżąco. Więcej ciekawostek o uczestnikach programów telewizyjnych znajdziesz na Gazeta.pl.

Anna i Zbigniew poznali się prawie dwa lata temu na planie programu TVP "Sanatorium miłości" w Polanicy Zdroju. Kobieta od razu wpadła mu w oko, a on, choć przecież miał aż pięć innych pań do wyboru, na pierwszą randkę wybrał właśnie Anię. Od początku było widać, że para świetnie się ze sobą dogaduje i dobrze czuje w swoim towarzystwie. Pomimo to z kurortu wyjechali osobno, a ich drogi skrzyżowały się na dobre dopiero po programie. Ania i Zbyszek 5 grudnia gościli w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie zaręczyli się na oczach widzów. Jak teraz wygląda ich relacja?

"Sanatorium miłości". Anna i Zbigniew planują ślub

Anna zdradziła dla magazynu "Na żywo", że od jakiegoś czasu mieszka w Darłowie. Decyzja ta spowodowana jest projektem, w który obydwoje się zaangażowali.

Faktycznie już od kilku tygodni żyjemy u Zbysia. Ale jest to związane z pewnym projektem, w który się wspólnie zaangażowaliśmy. Codziennie jeździmy do pobliskiego ośrodka wczasowego i tam prowadzimy zajęcia dla kuracjuszy - powiedziała Anna.

Para zaprzeczyła pogłoskom, że miałaby się już pobrać w tajemnicy. Mimo tego chce tę szczególną chwilę zachować tylko dla siebie, dlatego nie zamierzają zdradzać, kiedy powiedzą sobie "tak".

Zacznijmy od tego, że wbrew wszelkim plotkom, nie pobraliśmy się.

Seniorzy zapowiedzieli również, że po pobycie w Darłowie wrócą do Rytra. Zbigniew ma już mieć nawet pomysł na biznes, jaki będzie prowadził w miejscowości.

Tam jest całe moje życie i synowie - przyznał Zbyszek.

