Więcej na temat "Milionerów" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Fani programu "Milionerzy" muszą jeszcze kilka miesięcy poczekać na nowe odcinki popularnego teleturnieju. Aktualnie na antenie TVN emitowane są powtórki 10. sezonu. 23 czerwca mogliśmy po raz kolejny obejrzeć 487. epizod, w którym grę z kompletem kół ratunkowych kontynuował pan Rafał Rożek. Przez pierwsze trzy pytania przeszedł bez problemów. Trudności pojawiły się przy kwocie pięciu tysięcy złotych. Wówczas o pomoc poprosił publiczność i udało się poprawnie odpowiedzieć. Tym samym uczestnik w kilka minut doszedł do pytania za 40 tys. zł. Przy sumie gwarantowanej pojawiły się jednak schody.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach": Nie zgłosiłam się tam, bo uważam, że jestem omnibusem

"Milionerzy". Trzecie pytanie i drugie koło ratunkowe. Uczestnik miał problem

"Milionerzy". U Leśmiana "To nie konie tak cwałują i uszami strzygą, jeno tańczą dwaj opoje..."

A. razem z polką jest ich troje

B. w tan wciągając z wsi dziewoje

C. gapiów się nie wstydzą

D. Świdryga z Midrygą

To pytanie sprawiło, że pan Rafał zdecydował się wykorzystać drugie koło ratunkowe. O pomoc poprosił tatę, który niestety nie znał poprawnej odpowiedzi. Uczestnik sięgnął po ostatnią deskę ratunku, jaką była opcja pół na pół. Do wyboru zostały mu odpowiedzi A i D. To również na niewiele się zdało. Mężczyzna doszedł do wniosku, że mógłby stracić zbyt dużą sumę pieniędzy i wycofał się z dalszej gry, zabierając 20 tysięcy złotych.

"Milionerzy". Padł cytat z Dostojewskiego, ale co oznacza słowo "jurodiwy"?

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź o poezję Leśmiana

Okazuje się, że pan Rafał podjął dobrą decyzję, wycofując się z dalszej gry. Uczestnik skłaniał się ku odpowiedzi A, tymczasem prawidłową była opcja D - Świdryga z Midrygą.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

W 451. odcinku "Milionerów" padło pytanie, które również wymagało wiedzy z zakresu literatury. Uczestnik miał wskazać imię detektywa stworzonego przez Raymonda Chandlera. Podobnie jak pan Rafał, on także nie był pewny swojej odpowiedzi i postanowił zrezygnować z dalszego udziału w programie.

Co podano potraktowanemu gazem rozweselającym? Z tym pytaniem zmierzył się z kolei uczestnik 476. odcinka "Milionerów".