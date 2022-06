Więcej na temat programu "Hotel Paradise" przeczytasz na portalu Gazeta.pl



Związek Oliwii Gruszeckiej i Kuby Sobczaka z "Hotelu Paradise 5" nie miał łatwych początków. Już pierwszego dnia swojej przygody z programem, uczestnik przyznał, że nie szuka stabilnego związku, a raczej dobrej zabawy. Na jego celowniku na początku znalazła się Marika, a później Oliwia, którą po kilku dniach zostawił dla Dominiki. Ostatecznie jednak to z Gruszecką stworzył najtrwalszą relację, co więcej, para jest ze sobą do dziś.

"Hotel Paradise". Oliwia wyznaje prawdę o Kubie. Widzowie mogą być zaskoczeni

Oliwii i Kubie udało się utrzymać związek, pomimo tego, że zarówno uczestnicy, jak i widzowie zarzucali mężczyźnie chwiejność emocjonalną i obłudę. Sama Gruszecka przyznaje, że była zaskoczona zachowaniem partnera poza kamerami. Okazuje się, że Kubi prywatnie jest zupełnie innym człowiekiem.

Czy Kuba jest teraz inny niż w "Hotelu..."? - chcieli wiedzieć internauci.

Sto razy bardziej inny. Nawet jego rodzina mówi, że to nie był "ich" Kuba, to, co pokazywał w programie.

Aby potwierdzić tę teorię, Oliwia opublikowała nagranie, na którym Kuba czułym głosem wyznaje jej miłość.

"Hotel Paradise 5". Które związki przetrwały?

Relacja Kuby i Oliwii nie jest jedyną, która przetrwała po zakończeniu zdjęć do "Hotelu Paradise". W związku jest nadal Jay i Eliza. Sporym zaskoczeniem jest również relacja Laury i Kaspra. Chociaż uczestnicy byli ze sobą w parze tylko kilka dni, to więź, która pojawiła się między nimi, była na tyle silna, że postanowili zbudować związek po przylocie do Polski.

