Show "Taniec z Gwiazdami" cieszy się niesłabnącą popularnością. Program doczekał się tylu edycji, że produkcja musi się sporo natrudzić, by przy nowym sezonie zaskoczyć widzów wyjątkowymi osobistościami. Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo już, że jesienią na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy zmagania Michała Mikołajczaka. Teraz do mediów przedostało się nazwisko kolejnej gwiazdy. To miłośnik luksusu i idealnie przystrzyżonych włosów. Macie podejrzenia o kogo może chodzić?

"Taniec z Gwiazdami". Ujawniono nazwisko kolejnej gwiazdy: Barwna postać

Stacja Polsat stara się do ostatniej chwili ukrywać nazwiska nowych uczestników "Tańca z Gwiazdami", to w mediach aż huczy od plotek. Pierwszym uczestnikiem okazał się Michał Mikołajczak, który przez długi czas nie mógł zdecydować się na udział w "TzG". Mówi się, że aktor za jeden odcinek ma dostać 20 tys. złotych, gdyż produkcji zależało na jego obecności.

Portal Pomponik ujawnił nazwisko kolejnego uczestnika, który niebawem zawalczy o Kryształową Kulę. Okazuje się, że swoje taneczne ruchy zaprezentuje najsłynniejszy polski detektyw bez licencji, Krzysztof Rutkowski.

To barwna postać, która wzbudza duże emocje, jego styl i legendarna fryzura od lat są hitami w sieci. Teraz będzie miał okazję zaprezentować się z nieco innej strony - zdradził informator serwisu.

Nie wiadomo jednak, na jakie stawki może liczyć Rutkowski. Sam zainteresowany nie odniósł się do rewelacji na swój temat. Oj, zapowiada się ciekawa edycja. Zamierzacie oglądać?