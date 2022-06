Więcej aktualnych informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" gości na antenie Polsatu od ponad ośmiu lat. Oparte na hiszpańskim formacie muzyczne show doczekało się 16 sezonów. Jesienią zostanie wyemitowana 17. odsłona. Na przestrzeni lat zmieniał się skład jurorski. W ostatniej edycji w jury znaleźli się: Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Wiśniewski i Krzysztof Cugowski. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, wiosną przyszłego roku program zniknie z ramówki.

"Twoja twarz brzmi znajomo" znika z anteny. Polsat szykuje nowy muzyczny hit

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" od ośmiu lat pojawiał się w wiosennej ramówce telewizji Polsat. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku zostanie jednak zastąpiony przez inny muzyczny hit. Według informacji podanych przez serwis Wirtualnemedia.pl na antenie zadebiutuje polska wersja talent show "Starstruck". Jego formuła jest bardzo podobna do programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W tym przypadku w muzyczne ikony wcielają się nie gwiazdy, a "zwykli" uczestnicy. Zwycięzca może liczyć na pokaźną nagrodę pieniężną. Pierwszy sezon zostanie wyemitowany prawdopodobnie wiosną 2023 roku.

"Sturstruck" został stworzony dla brytyjskiej ITV. Twórcy inspirowali się popularnym w latach 90. formatem "Stars in Their Eyes". Jak wynika z nieoficjalnych informacji podawanych przez portal Wirtualnemedia.pl, fani programu "Twoja twarz brzmi znajomo" nie mają jednak powodów do zmartwień. Muzyczny hit nie zniknie z anteny na długo. Władze stacji postanowiły jednak, że emitowana będzie tylko jedna edycja rocznie, a 18. odsłona pojawi się prawdopodobnie jesienią 2023 roku.