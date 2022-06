Więcej na temat programu "Hotel Paradise" przeczytasz na portalu Gazeta.pl



REKLAMA

Konrad Landowski popularność zyskał dzięki udziałowi w piątej edycji "Hotelu Paradise". Na planie randkowego show nie znalazł miłości, ale szczęście najwidoczniej uśmiechnęło się do niego po powrocie do Polski. Uczestnik widywany jest ostatnio w towarzystwie pięknej blondynki.

Zobacz wideo „Hotel Paradise". Uczestniczki kopiują Klaudię El Dursi?!

"Hotel Paradise". Konrad jest w związku z Natalią Szulborską? Internauci nie mają wątpliwości

To Natalia Szulborska, którą widzowie Polsatu mogą znać z piątej odsłony "Love Island". Islanderka pojawiła się u boku Konrada podczas gali MMA. Para postawiła na czarne stylizacje - Szulborska brylowała w sukience, zaś Landowski dostojnie prezentował się w garniturze.

Natalia, Konrad Instagram, @konrad_hotelparadise5offical

Fani popularnych w ostatnim czasie bikini reality już od kilku tygodni spekulują, że Konrada i Natalię łączy coś więcej. Teraz, po ich pierwszym, wspólnym wyjściu, plotki ożyły na nowo. Znamienne dla internautów są ikony serduszek, którymi Landowski ozdobił zdjęcia z Natalią.

Natalia, Konrad Instagram, @konrad_hotelparadise5offical

"Hotel Paradise". Konrad był kontrowersyjnym uczestnikiem piątej edycji. Widzowie nie pałali do niego sympatią

Konrad uczestnikom "Hotelu Paradise" dał się poznać jako osoba prostolinijna i do bólu szczera. Podczas swojej panamskiej przygody zdążył skonfliktować się z Oliwią, Mariką i Laurą. Obecną partnerkę Kaspra, Landowski w pewnym momencie doprowadził nawet do łez. Również internauci komentujący odcinki show, nie pałali do Konrada sympatią - porywczy charakter zdecydowanie nie przysporzył mu fanów.

Kibicujecie Natalii i Konradowi?