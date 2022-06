Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl.

Opole 2022 przeszło do historii. Przez cztery dni trwania festiwalu na deskach opolskiego amfiteatru zaprezentowały się zarówno największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, jak i obiecujący debiutanci, którzy dopiero walczą o pozycję w branży. Dużym zainteresowaniem publiczności cieszył się drugi dzień festiwalu, w trakcie którego odbyły się dwa koncerty - Debiuty i Premiery. Wiemy już, że zwyciężczynią konkursu dla debiutantów została Magdalena Krzemień. Kim jest obiecująca wokalistka młodego pokolenia?

Opole 2022. Kim jest Magdalena Krzemień?

Nagrodę im. Anny Jantar dla najlepszego debiutanta otrzymała Magdalena "Meg" Krzemień, która wykonała utwór "Od dzisiaj". Widzowie mogą ją doskonale kojarzyć z takich programów jak "The Voice of Poland" oraz "The Four. Bitwa o sławę". Warto przypomnieć sobie jej wykonane utworu "Million Reasons" Lady Gagi, którym zdołała podbić serca jury "The Voice".

Magdalena "Meg" Krzemień nie dzieli się wieloma informacjami odnośnie swojego życia prywatnego. Wiemy jednak, że ma trzyletnią córkę Zoję.

Przypominamy, że w tegorocznym konkursie dla debiutantów wzięło udział dziesięcioro wykonawców. Uczestników oceniało jury w składzie: Marek Piekarczyk, Kasia Cerekwicka, Wanda Kwietniewska, Rafał Paliwoda (dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu) i Łukasz Ciechański (radiowa Trójka). Oglądaliście Opole 2022?