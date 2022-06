Więcej na temat programu "Hotel Paradise" przeczytasz na portalu Gazeta.pl



Basia i Krzysztof dosyć nieoczekiwanie zeszli się po finale trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Ich znajomość nabrała rumieńców po powrocie do Polski, kiedy to związek finalistki show z Krystianem rozpadł się. Po kilku miesiącach znajomości uczestnik oświadczył się ukochanej. Narzeczeni planowali ślub, teraz okazuje się, że ich związek należy do przeszłości.

"Hotel Paradise". Krzysztof ogłasza koniec związku z Basią. Uczestniczka trzeciej edycji komentuje

Fani już jakiś czas temu podejrzewali, że u Basi i Krzysztofa nie dzieje się najlepiej. Domysły te potwierdził mężczyzna na instagramowej relacji.

Większość z was się domyśliła. Potwierdzam. Nie jesteśmy już z Basią razem.

Wpis byłego partnera skomentowała Basia, która kilka dni temu ogłosiła, że na jakiś czas odcina się od mediów społecznościowych. Jej nagranie nie pozostawia złudzeń - to Krzysztof zadecydował o końcu związku.

Od dwóch tygodni (...) jestem roz...rzona fizycznie i psychicznie, na wszelaki sposób. Nie wiem co jeszcze mam powiedzieć. Przed chwilką mogliście zobaczyć u Krzyśka. Tak nie jesteśmy razem, zostawił mnie i bawi się doskonale.(...) Ja muszę ogarnąć od nowa wszystko. Jak będę w stanie to wam o wszystkim więcej powiem na pewno. Dziękuję za wsparcie - mówiła zapłakana Pędlowska na Instagramie.

To nie był koniec tej medialnej przepychanki. Na video Basi odpowiedział Krzysztof. Uznał, że jego była narzeczona nie radzi sobie z emocjami, za to on ma prawo do uśmiechu.

krzysztof, 'Hotel Paradise' krzysztof_swist_official

