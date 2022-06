Więcej na temat programu "Królowe życia" przeczytasz na portalu Gazeta.pl



Edyta Nowak Nawara przez lata pojawiała się jako drugoplanowa bohaterka show "Królowe życia". Energetyczna brunetka była przyjaciółką niekwestionowanej gwiazdy programu, Dagmary Kaźmierskiej. Niestety, znajomość kobiet nie przetrwała próby czasu, a ich wspólne drogi niedawno się rozeszły. Edzia wciąż korzysta ze zdobytej popularności - aktywnie działa w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których nawiązuje sporą ilość intratnych współprac.

"Królowe życia". Edzia znów zawitała do gabinetu medycyny estetycznej. Co poprawiała tym razem?

Ostatnio Edyta relacjonowała swoją wizytę w gabinecie medycyny estetycznej. Nowak Nawara od dawna korzysta z dobrodziejstw współczesnej kosmetologii - powiększyła już usta, regularnie pojawia się również na zabiegach ujędrniających twarz i ciało. Tym razem zdecydowała się na lipolizę iniekcyjną.

Dobry wieczór w piękną niedzielę. Dziękuję bardzo wspaniałej Dorotce za cierpliwości do mnie. Za super zabieg zwany lipolizę iniekcyjną. Serdecznie polecam. Efekty murowane - czytamy na Instagramie.

"Królowe życia". Edzia poddała się lipolizie iniekcyjnej. Na czym polega zabieg?

Lipoliza iniekcyjna to zabieg mający na celu wymodelowanie sylwetki. Za pomocą zastrzyków do ciała pacjentki wprowadza się substancje likwidujące komórki tłuszczu, które z czasem są wydalane z organizmu. To jedna z najnowocześniejszych metod walki z nadprogramowymi kilogramami.

Efekty zabiegu będą widoczne dopiero za jakiś czas. Edzia zapewne nie omieszka pochwalić się rezultatami.