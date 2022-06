Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Siódma edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" niedawno miała swoje pełne emocji zakończenie. Tegoroczny dobór par można uznać za porażkę, bo ostatecznie żadne z małżeństw nie przetrwało. W przypadku Patrycji i Adama nie było to zaskakujące, ponieważ już w trakcie programu mieli problemy. Patrycja była ciągle poirytowana obecnością Adama, każde jego słowo i gest były dla niej uciążliwe. Im bardziej on starał się zabiegać o jej względy, tym bardziej chciała go od siebie odepchnąć. Takie zachowanie było z kolei dla Adama całkowicie niezrozumiałe. Po programie na Patrycję spadła fala krytyki za sposób, w jaki potraktowała Adama.

"ŚoPW". Ekspertka reaguje na zarzuty fanów w kontekście doboru par

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Poruszono temat Adama. Dziwna reakcja Patrycji

Ostatnio wszystkie uczestniczki siódmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" spotkały się na "przedrozwodowe party". Ubrane były w suknie ślubne, a w ramach uczczenia porażki w małżeństwie otworzyły z przytupem trzy butelki szampana. Dziewczyny wykorzystały tę okazję, aby spotkać się na chwilę z fanami. W trakcie relacji live jedna z obserwatorek napisała, że zna Adama z podstawówki i mówiąc delikatnie "nie ma o nim najlepszego zdania". Agnieszka przeczytała ten komentarz na głos, a Patrycja w reakcji na usłyszane zdanie wybuchnęła głośnym śmiechem. Na końcu dodała, że nie zamierza nic komentować, bo i tak cokolwiek nie powie, to nikt jej nie uwierzy i szybko zakończyła temat.

'Uciekające panny młode'. Patrycja, Dorota i Agnieszka ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' świętują nadchodzące rozwody fot. instagram.com

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna się zaręczyła! Pokazała pierścionek

Patrycja w trakcie live'a wspomniała o Adamie fot. instagram.com

Patrycja, Agnieszka i Dorota w sukniach ślubnych. Tak szykują się do rozwodów

Obserwatorzy zauważyli, że zdjęcie Patrycji, Doroty i Agnieszki wygląda jak kadr odtworzony z kultowego serialu "Przyjaciele", kiedy to główne bohaterki ubrane w suknie ślubne popijały alkohol i jadły popcorn przed telewizorem.

Uciekające panny młode!

Porażka to ich zachowanie. Szkoda tylko chłopaków.

Rewelacyjne fotki. Wszystko w życiu przed wami! - czytamy w komentarzach pod zdjęciem.

Jak widać opinie, co do pomysłu na świętowanie rozwodu, są podzielone i znalazły swoich licznych zwolenników, ale także zaciekłych przeciwników. A wy, do której grupy należycie?

