Martyna Końca była uczestniczką trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie próbowała stworzyć związek z dobranym przez ekspertów Przemysławem. Z mężem jej nie wyszło, lecz po programie znalazła miłość. Kilka tygodni temu poinformowała o tym, że spodziewa się dziecka. Tym razem miała dla fanów ponownie radosną wiadomość - wychodzi za mąż. Dodała także kilka kadrów ze świeżo upieczonym narzeczonym.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna pokazała zaręczyny i pierścionek

Była uczestniczka miłosnego eksperymentu jest teraz szczęśliwa jak nigdy. Na Instagramie opublikowała kilka zdjęć zrobionych o zachodzie słońca. Pojechała z partnerem na randkę nad morze, a tam jej ukochany się oświadczył. Przy tej okazji zrobiła wyjątek i pokazała publicznie wybranka, choć na co dzień chroni jego prywatności. Zadbała jednak o to, by nie zdradzać, jak wygląda mężczyzna.

Tak. Najszczęśliwsza. Krynicę Morska zapamiętam na całe życie - napisała w poście.

Na zdjęciach widzimy ją w objęciach narzeczonego, pokazała także pierścionek na palcu. W komentarzach posypały się gratulacje od innych uczestników programu, z którymi Martyna utrzymuje przyjacielskie relacje.

Kochanie, gratulacje. Cieszę się, że jesteś full szczęśliwa! Bo na to zasługujesz! - napisała Iga Śmiechowicz.

W innym komentarzu przyszła żona i mama przyznała, że zaręczyny to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu. My dołączamy się do gratulacji i czekamy na więcej kadrów oraz narodziny dziecka pary. Więcej zdjęć Martyny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.