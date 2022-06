Więcej aktualnych informacji na temat popularnych polskich filmów i seriali znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Upragniony przez zapracowanych Polaków sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, co niestety jest równoznaczne z końcem serii popularnych telenowel. Dla ich twórców z kolei to intensywny czas na przemyślenie i zaplanowanie nowych odcinków. W przypadku "M jak miłość", wiąże się to również ze zmianami w obsadzie. Jak się okazuje, po wakacjach nie zobaczymy na srebrnym ekranie wielu znanych postaci.

"M jak miłość". Nadchodzą zmiany w obsadzie. Znikną znane nazwiska

"M jak miłość" od lat jest najchętniej oglądanym polskim serialem. Wiosenny sezon zapewnił widzom wiele emocji, nie inaczej będzie w trakcie emisji jesiennych odcinków. Jak donosi portal superseriale.se.pl, w kolejnych epizodach widzowie nie zobaczą już Laury Samojłowicz, która niedawno wróciła do serialu. Jej bohaterka, Majka, miała namieszać w życiu serialowego Pawła Zduńskiego. Ostatecznie trafiła na odwyk.

W kolejnych odcinkach nie pojawi się także Michał Chruściel, który gra niedoszłego męża Franki, Krzyśka. Kogo jeszcze zabraknie? Serialowej Oli, w którą wcieliła się Justyna Karłowska. To jednak nie koniec. Nie zobaczymy też Soni i Janka (granych przez Barbarę Wypych i Tomasza Kollarika) oraz Andrzejka i Marzenki (Tomasza Oświecińskiego i Olgi Szomańskiej, którzy rozstali się z serialem już wcześniej).

Choć najnowsze informacje zwiastują spore ubytki w obsadzie, to scenarzyści ponoć planują również niespodzianki. Ma nie zabraknąć także wielkich powrotów... Czekacie na kolejne odcinki serialu "M jak miłość"?