Format "Królowych życia" udaje się na zasłużoną przerwę. Stacja TTV poinformowała, że choć nie wyklucza większej ilości sezonów w przyszłości, to po konsultacji z uczestnikami zawiesza produkcję. Wiemy, że część z gwiazd zobaczymy w innych programach TTV. Co jednak z najsłynniejszą "królową" i miłośniczką luksusowego stylu życia - Dagmarą Kaźmierską? Fani kobiety mogą odetchnąć z ulgą - celebrytka ma już pomysł na dalszą karierę.

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska zdradza, co sobie poprawia. „Nie ukrywam, myślę o."

"Królowe życia" dobiegają końca. Dagmara Kaźmierska planuje karierę filmową

Kaźmierska dodała na Instagram zdjęcie, na którym pozuje z Joanną Kurowską. Jak się okazuje, panie wystąpią wspólnie w jednej produkcji komediowej o nazwie "Ślicznotka". Na profilu filmu na Instagramie czytamy, że będzie to opowieść "o miłości, akceptacji i marzeniach". Wiemy, że Kaźmierska wystąpi w roli przyjaciółki bohaterki, w którą to wcieli się właśnie Kurowska. W opisie do zdjęcia Dagmary czytamy:

Kochanie, Joanno Kurowska. Wiesz, o co kaman... Kochani, słowo na niedzielę - by iść w nowe, trzeba zostawić stare. Już niedługo film "Ślicznotka", w którym mam zaszczyt zagrać przyjaciółkę wspaniałej Joanny Kurowskiej. Czekajcie na nas. Całujemy mocno - napisała podekscytowana "królowa".

Przypominamy, że Dagmara Kaźmierska ma już za sobą pierwsza doświadczenia pracy na planie filmowym. Wystąpiła w dwóch produkcjach Patryka Vegi - "Pętla" i "Kobiety mafii 2". Czekacie na jej film z Joanną Kurowską?