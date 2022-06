Więcej o show-biznesie i ulubionych programach przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Nie od dziś wiadomo, że uczestnicy z różnych edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" co jakiś czas organizują spotkania towarzyskie. Choć z założenia program ma łączyć w związki, to dał też początek pięknym przyjaźniom. Zaledwie kilka dni po emisji finałowego odcinka siódmej edycji show Kamil relacjonował na Instagramie spotkanie ze "ślubną rodzinką". Były partner Agnieszki dołączył do regularnie spotykającej się ekipy, w której znajdują się Jacek z pierwszej edycji, Agnieszka, Wojtek i Asia z edycji trzeciej oraz Iga z edycji piątej. Całą grupą udali się do Energylandii, a także wzięli udział w jednym z odbywających się maratonów biegania, gdzie Kamil poinformował, że... szuka żony. Jak twierdzą internauci, zarówno on, jak i Iga z piątej edycji ewidentnie mają się ku sobie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil spotyka się z... Igą?

Kamil wrzucił nowe zdjęcia z uczestnikami poprzednich edycji "Ślubu", tym razem z Krakowa. W komentarzach na Instagramie mężczyzny, internauci sugerują, że para idealnie by do siebie pasowała.

Pasujecie do siebie z Igą!

Iga będzie podrywać.

Iga go już poderwała. Jej typ! - czytamy w komentarzach pod zdjęciem Kamila.

Na domysły fanów postanowiła odpowiedzieć Iga, która "uspokoiła" widzów programu zaznaczając, że "nie umie w podrywanie".

Nie umiem w podrywanie, także fani Kamila - bądźcie spokojni - przyznała z humorem Iga.

Też uważacie, że Kamil i Iga stworzyliby zgraną parę? Przypominamy, że również Agnieszka zaciera ręce na nowego męża i planuje udział w kolejnej edycji show.