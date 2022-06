Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych znajdziecie w tekstach na Gazeta.pl.

Informacje o śmierci Krzysztofa z programu "Rolnik szuka żony" krążyły w sieci od kilku dni. Na grupach fanowskich programu internauci pisali o nekrologu i pogrzebie, który miał odbyć się w sobotę, 4 czerwca. Uczestnik show podobno odebrał sobie życie dwa dni wcześniej. Jak wyglądały jego relacje z małżonką w ostatnich miesiącach?

Relacja Krzysztofa i Bogusi z "Rolnik szuka żony"

Jak donosi Jastrząb Post, relacja Krzysztofa i Bogusi z "Rolnik szuka żony" nie była łatwa. Rozmówca z otoczenia pary przekazał, że stan psychiczny mężczyzny utrudniał komunikację:

Nie było tam różowo. Bogusia już wcześniej dawała sygnały, że bywa z nim trudno. Otoczyła go troską, miłością, kochała go całym sercem, ale na tę chorobę nie ma mocnych - mówi informator.

"Rolnik szuka żony". Krzysztof i Bogusia mówili o swoim związku w programie

O tym, że związek będzie wymagał wiele cierpliwości i pracy, Krzysztof i Bogusia z "Rolnik szuka żony" wiedzieli od dawna:

Jesteśmy w takim wieku, że mamy swoje nawyki, upodobania, do czegoś jesteśmy przyzwyczajeni. Są miłe chwile, ale są też i doły… straszliwe doły. Ogromne nerwy, stres, przeżycia. Boimy się tego, co będzie dalej - mówiła kobieta w jednym z odcinków "Rolnika...".

Krzysztof również miał świadomość, że żona stara się go zrozumieć, choć "on nie zdzierżyłby tego, co ona zdzierżyła do tej pory".

Miałem trudne dni, nie było chęci do zabawy, do wspólnych spacerów. Wspieramy się wspólnie, ale nie zawsze wszystko wychodzi. Nie ma ludzi idealnych. Były starcia między nami. (…) Ja bym tego nie zdzierżył, co Bogusia zdzierżyła do tej pory. To było dla niej trudne. Dzięki Bogu, że wytrwała ze mną. Myślę, że dalej też będzie fajnie. To są wielkie zmiany w moim życiu, ale pozytywne. Warto dla Bogusi dużo zmienić (...). Dobrze poczuć ciepło drugiego człowieka, to niesamowite uczucie.

