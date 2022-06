Więcej ciekawych informacji o gwiazdach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Seriale z ich udziałem cieszą się w Polsce ogromną popularnością i są bardzo lubiane przez widzów. "Przysięga" czy "Więzień miłości" przyciągają przed ekrany miliony oglądających, którzy z zapartym tchem bacznie śledzą losy ulubionych bohaterów.

Na czym polega ich fenomen? Zakazana miłość, intrygi i walka dobra ze złem to uniwersalne tematy, które zawsze budzą emocje. Jeśli dodatkowo odgrywane są przez ludzi o nieskazitelnej urodzie, trudno się dziwić, że znajdują tylu wielbicieli. Popularność tych produkcji bezpośrednio przekłada się na zarobki aktorów i aktorek wcielających się w ukochane przez publikę postacie. Ile zarabiają tureckie gwiazdy z samego szczytu?

Demet Ozdemir. 100 tys. lir za jeden odcinek (ok. 26 000 zł)

Demet Ozdemir, kadr z serialu 'Miłość i przeznaczenie' fot. youtube.com

Demet Ozdemir jest znana m.in. z roli Zeynep w serialu "Miłość i przeznaczenie", gdzie odgrywa rolę dziewczyny z biednego domu, która wychowywana jest przez bogatych ludzi. Jej konto na Instagramie śledzi aż 15 milionów obserwatorów. Karierę zaczynała jako tancerka, ale postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie, biorąc udział w licznych castingach. Dzięki wygranej w jednym z nich dostała się do emitowanego w latach 2013-2014, serialu stacji Fox, dzięki któremu zyskała popularność i grupę fanów. Demet za jeden odcinek serialu dostaje prawie 26 tys. złotych.

Hande Ercel. 100 tys. lir za jeden odcinek (ok. 26 000 zł)

Hande Ercel, kadr z serialu 'Miłosne potyczki' fot. youtube.com

Hande Ercel ma 28 lat i na swoim Instagramowym koncie zgromadziła imponującą liczbę 27 milionów obserwujących. Aktorka znana między innymi z serialu "Miłosne potyczki" określana jest mianem najpiękniejszej wśród tureckich gwiazd. Zanim rozpoczęła telewizyjną karierę, studiowała Sztuki Piękne, a po zakończeniu edukacji zajęła się modelingiem. Polscy widzowie pokochali ją za rolę Hazal w serialu "Czarna perła" emitowanym przez Telewizję Polską. W 2021 roku brytyjskie wydanie magazynu "Glamour" przyznało jej tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie. Jej miesięczne zarobki w serialu to ponad 100 tys. złotych.

Kivanc Tatlitug. 250 tys. lir za jeden odcinek (ponad 50 000 zł)

K?vanc Tatl?tug, kadr z serialu 'Imperium miłości' fot. youtube.com

Kivanc Tatlitug, znany z serialu "Imperium miłości" nazywany jest "tureckim Bradem Pittem". Wychował się w wielodzietnej rodzinie, a jego dziadkowie byli imigrantami z byłej Jugosławii. W szkole odnosił sukcesy, grając w jednej z drużyn koszykarskich (aktor ma aż 187 cm wzrostu). Miał ogromne szanse na karierę w sporcie, ale kontuzja kolana zmusiła go do rezygnacji z ukochanej pasji. Zgodnie z sugestią matki spróbował swoich sił w modelingu i już w 2002 roku mógł cieszyć się pierwszymi sukcesami. Wówczas otrzymał tytuł Najlepszego Modela Turcji. Karierę aktorską rozpoczął, zapisując się na kursy i uczęszczając na liczne castingi. Droga do sławy była w jego przypadku długa i wyboista, ale obecnie jest jednym z najpopularniejszych tureckich aktorów. Na Instagramie zebrał ponad 21 milionów obserwatorów. Jego miesięczne zarobki w serialu przekraczają 200 tys. złotych.

Burak Ozcivit. 200 tys. lir za jeden odcinek (ok. 65 000 zł)

Burak Ozcivit, kadr z serialu 'Wspaniałe stulecie' fot. yuotube.com

Burak Ozcivit popularność zyskał dzięki roli w serialu "Wspaniałe stulecie", gdzie zagrał żołnierza Imperium Osmańskiego. Polscy widzowie kojarzą go najbardziej z emitowanego przez TVP serialu "Wieczna miłość", gdzie wcielił się w postać biednego Kemala. Przed rozpoczęciem imponującej kariery studiował na Uniwersytecie w Stambule, gdzie na Wydziale Sztuk Pięknych zgłębiał tajniki fotografii. Jest uznawany za najprzystojniejszego aktora w Turcji, w 2005 roku otrzymał tytuł najprzystojniejszego modela w swoim kraju. Sesję z jego udziałem można było podziwiać między innymi na okładce tureckiego Vogue’a. Nie dziwi więc fakt, że produkcje, w których występuje, zyskują tak dużą popularność wśród widzów. Za jeden odcinek otrzymuje niebagatelną gażę wysokości 65 tys. złotych. Za miesiąc pracy na planie aktor zarabia około 260 tys. złotych.

Halit Ergenc. 250 tys. lir za jeden odcinek (ponad 50 000 zł)

Halit Ergenc, w serialu 'Wspaniałe stulecie' fot. youtube.com

Halit Ergenc znany jest z roli Sułtana Sulejmana w serialu "Wspaniałe stulecie". Produkcja zyskała ogromną popularność na świecie, ale na początku emisji spotkała się z dużą krytyką w Turcji. Widzowie wysyłali liczne skargi związane ze sposobem przedstawienia osmańskiego władcy. Halit Ergenc jest najstarszym aktorem z naszego zestawienia, niedawno skończył 52 lata i niejedno doświadczenie ma już za sobą. Aktorstwo ma we krwi, jego ojciec - Sait Ergench, także był aktorem. Przed debiutem na scenie zdążył podjąć studia techniczne na Uniwersytecie w Stambule, gdzie uczył się budowy statków. Studia porzucił i rozpoczął naukę w konserwatorium, gdzie studiował śpiew operowy. Debiutował w 1996 roku na deskach teatralnych i szybko został dostrzeżony w branży. Ważnym punktem w jego karierze była rola w serialu "Wspaniałe stulecie", który pokochał cały świat. Aktor nie jest aktywny w mediach społecznościowych, na swoim Instagramie ma zaledwie 26 postów. Jego miesięczne zarobki w serialu przekraczają 200 tys. złotych, jest jednym z najlepiej zarabiających wśród gwiazd tureckich seriali.

Fahriye Evcen Ozcivit. 150 tys. lir za jeden odcinek (ok. 34 000 zł)

Fahriye Evcen Ozcivit, kadr z serialu 'Imperium miłości' fot. youtube.com

Fahriye Evcen Ozcivit jest żoną wymienionego już w naszym zestawieniu Buraka Ozcivita. Para wzięła ślub w 2017 roku, przypieczętowując tym samym tytuł najgorętszej pary tureckiego show-biznesu. Fahriye urodziła się w Niemczech i tam dorastała. Zdecydowała się na studia socjologiczne w Düsseldorfie. Studia jednak porzuciła i przeprowadziła się do Stambułu, aby spróbować swoich sił w aktorstwie. Aktorka znana jest z serialu "Imperium Miłości", gdzie występowała z obecnym mężem. W 2019 roku para doczekała się syna, Karana. Aktorka wróciła niedawno do pracy po czteroletniej przerwie. Miesiąc pracy aktorki na planie serialu wyceniany jest na około 160 tys. złotych.

