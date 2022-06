Więcej aktualnych informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Program "Chłopaki do wzięcia" opowiada o mężczyznach ze wsi i małych miasteczek, którzy poszukują miłości. Reality show gości na antenie Polsat Play już od dziesięciu lat i nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Do tej pory wyemitowano 21 sezonów. W najnowszej odsłonie występują: Jarek "Jaruś" Mergner, Sebastian "Jezus", Robert "Tancerz", Karina i Stefan, pan Henio, Andelka i DJ Kaczor. Do tej pory wiek bohaterów pozostawał tajemnicą. Udało nam się jednak dotrzeć do takich informacji na temat niektórych uczestników. Różnica między najstarszym a najmłodszym wynosi niemal 40 lat.

Chłopaki do wzięcia". Tajemnica programu ujawniona. Poznaliśmy wiek uczestników

Stefan i Karina

Stefan i Karina już od wielu sezonów goszczą na ekranach. Uczestnicy są rodzeństwem. Oboje są w tym samym wieku. Mają po 37 lat. Brat i siostra nie mieli do tej pory szczęścia w miłości i wspierają się nawzajem w poszukiwaniach wymarzonych partnerów.

Stefan i Karina 'Chłopaki do wzięcia' Facebook/ Chłopaki do wzięcia

Sebastian "Jezus"

Sebastian "Jezus" jest jednym z bardziej charakterystycznych bohaterów "Chłopaków do wzięcia". Mężczyzna stara się żyć w zgodzie z naturą i nie ukrywa zamiłowania do ekologii. W tym roku skończy 30 lat.

Sebastian 'Jezus' 'Chłopaki do wzięcia' Facebook/ Chłopaki do wzięcia

Pan Henio

Pan Henryk jest jednym z bardziej lubianych uczestników "Chłopaków do wzięcia". Pomimo że niedługo skończy 70 lat, nie ustaje w poszukiwaniach miłości. Mężczyzna wielokrotnie się rozczarował, udało mu się jednak zachować optymizm i nie traci nadziei na znalezienie ukochanej.

Pan Henio Facebook/ Chłopaki do wzięcia