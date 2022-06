Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W marcu 1999 roku na ekranach telewizorów zadebiutował serial "Świat według Kiepskich", który pokochało wielu Polaków. Przez ponad 20 lat aktorzy rozbawiali widzów do łez. Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Kilka dni temu dyrektor programowa Telewizji Polsat Nina Terentiew poinformowała, że "Świat według Kiepskich" zniknie z anteny. Teraz obsada ze smutkiem kończy pewien rozdział w życiu.

Renata Pałys zrozpaczona zakończeniem "Świata według Kiepskich"

W rozmowie z Plajadą Renata Pałys wyznała, że tak naprawdę nikt z obsady nie wiedział, kiedy zakończy się "Świat według Kiepskich". Nigdy nie było oficjalnej rozmowy, a decyzja pojawiła się z dnia na dzień.

Polsat długo mówił, że "Świat według Kiepskich" cały czas jest kręcony... Ale nigdy nie wiedzieliśmy, czy będzie kolejny sezon. Nie było oficjalnej rozmowy z aktorami, że to koniec "Kiepskich" - wyznała serialowa Helena.

Obsada sitcomu nie miała okazji się ze sobą pożegnać, jednak zakończenie "Świata według Kiepskich" nie było zaskoczeniem. Kilku odtwórców głównych ról zmarło, co do dzisiaj nie dociera do Renaty Pałys. Zdradziła, że wciąż ma w telefonie Ryszarda Kotysa i Dariusza Gnatowskiego.

Nie mieliśmy nawet okazji się pożegnać. Ale nie jest to dla mnie zaskoczenie. Zmarł Rysiek, zmarł Darek... Nie ma ich, smutne bardzo - dodała.

Ostatnio Andrzej Grabowski gościł na antenie Radia Pogoda. To on jako pierwszy poinformował, że od ponad roku nie kręcili nowych odcinków serialu. Zdaje sobie sprawę, że kontynuacja byłaby ciężka bez odtwórców kluczowych ról.

