Więcej aktualnych informacji na temat popularnych polskich filmów i seriali znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo "Ranczo" - bajka, którą pokochali polscy widzowie

"Ranczo" to polski serial komediowo-obyczajowy, który zaskarbił sobie ogromną sympatię widzów. Fani wciąż mają nadzieję na kontynuację serii, jednak większość aktorów jest sceptycznie nastawiona do powrotu na plan. Miejscem akcji są Wilkowyje, fikcyjna miejscowość położona w województwie lubelskim. Jedną z najbardziej charakterystycznych serialowych lokalizacji jest dworek należący do Lucy Wilskiej (Ilona Ostrowska). Gdzie naprawdę znajduje się budynek?

Grała w "Ranczu" wójtową. Arlak przeszła metamorfozę. Inni aktorzy serialu też

"Ranczo". Gdzie naprawdę znajduje się dworek Lucy? Tak kiedyś wyglądał

W początkowych odcinkach "Rancza" dworek Lucy jest w opłakanym stanie. Amerykanka odziedziczyła go w spadku po zmarłej babci. Bohaterka dostrzegła jednak w budynku potencjał i postanowiła go wyremontować. Zadanie to zleciła ekipie budowlanej Andrzeja Więcławskiego (Grzegorz Wons). Metamorfoza okazała się spektakularna. Ruina przerodziła się w okazały dom w typie dziewiętnastowiecznego dworku szlacheckiego, otoczonego bujnym ogrodem i sadem owocowym.

W rzeczywistości budynek znajduje się w miejscowości Sokule. Jest ona oddalona o około 130 kilometrów od wsi Jeruzal, w której kręcona była większość scen. Dworek wybudowano w XVIII wieku. Wcześniej służył już jako sceneria w filmie "Noce i dnie". Obecnie obiekt znajduje się w prywatnych rękach i nie jest udostępniony zwiedzającym.

"Ranczo". Nieśmiały ksiądz Maciej bardzo się zmienił. Jak wygląda dziś Mateusz Rusin?

Zdjęcia dworku przed i po metamorfozie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.