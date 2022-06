Więcej na temat "Milionerów" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Twórcy polskiej edycji "Milionerów" co jakiś czas zaskakują widza gościnnymi występami znanych i lubianych postaci, którzy wygraną z teleturnieju przekazują na cele charytatywne. Tym razem, z okazji Dnia Dziecka, mogliśmy obserwować grę Cezarego Pazury, którego wspierała córka Anastazja. Aktorskiej rodzinie szło całkiem zgrabnie. Poważne problemy pojawiły się przy pytaniu za 125 tysięcy.

"Milionerzy". Kto w obliczu wielkiej wojny przygotował 20 rentgenowskich ambulansów, przeszedł niezbędne kursy, żeby je prowadzić i naprawiać?

A. Maria Skłodowska-Curie

B. Eve Curie

C. Pierre Curie

D. Frederic Joliot-Curie

Cezary i Anastazja na początku ustalali, o którą wojnę chodzi, później przyszedł czas na eliminacje poszczególnych wariantów. Pazurowie już na wstępie wykluczyli odpowiedź A., a po dłuższej dedukcji ustalili, że najbardziej odpowiada im wariant C. Mieli racje?

Okazuje się, że poprawny jest wariant pierwszy, który gracze wyeliminowali na początku. To właśnie polska noblistka w obliczu I wojny światowej zdecydowała się na zrobienie prawa jazdy, by móc pomagać na froncie. Ta odpowiedź zaskoczyła Cezarego Pazurę, zdziwiona nie była za to Anastazja.

Wynalazła Polon, mogła jeździć autem - stwierdziła kobieta.

Wygrane 40 tysięcy gracze przeznaczyli na konto Fundacji TVN.

Ciekawe pytania z poprzednik odcinków "Milionerów". Znasz na nie odpowiedź?

W 473. odcinku został zapytany o narodową dynastię książąt i królów węgierskich. O podpowiedź prosił publiczność. Możemy zdradzić, że opłacało mu się wykorzystać koło ratunkowe.

Z kolei pan Michał Tadeusz miał ogromny problem z zagadnieniem związanym z podatkami. Kto składa PIT-19A? Uczestnik zdecydował się zaryzykować.

470. odcinek "Milionerów" przeszedł do historii. Jacek Iwaszko usłyszał pytanie za milion i stwierdził, że jest... banalne. Kiedy zaczęło się trzecie tysiąclecie? To zagadnienie przerabiane jest na lekcjach historii w podstawówce.