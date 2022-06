Więcej aktualnych informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

"Sanatorium miłości" to pierwsze polskie randkowe show dla seniorów. Program od początku emisji cieszy się ogromną popularnością wśród telewidzów. Niedawno zakończył się czwarty sezon, który dostarczył fanom mnóstwo emocji. Niektóre spośród programowych par zdążyły się już zaręczyć. Choć Anna i Piotr postanowili niedawno zrobić sobie przerwę, wciąż żywią do siebie uczucia i nie wykluczają, że w przyszłości spróbują jeszcze stworzyć związek. Niedawno okazało się też, że pobyt w "Sanatorium miłości" połączył kolejną dwójkę.

"Sanatorium miłości". Monika i Andrzej są razem po programie? Uczestnik wyznał prawdę o ich relacji

Andrzej Sikorski i Monika Zajączkowska byli jednymi z bardziej lubianych uczestników "Sanatorium miłości". W programie spotkali się co prawda na wspólnej randce, ale nic nie wskazywało na to, że narodzi się między nimi uczucie. Senior wcześniej łączony był z Mariolą Różalską, zwaną przez pozostałych kuracjuszy "Berlinką". Oboje zapewniają jednak, że są wyłącznie przyjaciółmi. Ostatnio Andrzej i Monika rozmawiali z dziennikarzem portalu Telemagazyn. Uczestnicy zdradzili, co naprawdę ich łączy. Okazuje się, że relacja seniorów cały czas się rozwija i nie jest wykluczone, że przyjaźń przerodzi się w uczucie.

Z Monią nasza przyjaźń się bardzo mocno rozwija. Powiem nawet: bardzo, bardzo! Zobaczymy, co z tego będzie - wyznał w rozmowie z serwisem.

Monika wydawała się zaskoczona słowami Andrzeja. Poprosiła nawet, aby je powtórzył.

Naprawdę? Powtórz to teraz, żeby pan redaktor mógł zapisać - powiedziała żartobliwie.

"Sanatorium miłości". Była uczestniczka wygadała się na temat zarobków w show

Myślicie, że przyjaźń między Andrzejem a Moniką przerodzi się w coś poważniejszego?