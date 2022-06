Więcej aktualnych informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Już 2 czerwca poznamy zwycięzców piątej edycji "Hotelu Paradise". Do finału przejdą jedynie dwie pary. W ostatnim odcinku z programu odpadli Jay i Eliza, jeden z najmocniejszych duetów. Uczestnik nie ukrywa, że ma żal do kolegów z programu. W rozmowie z portalem Obcas.pl ostro podsumował zachowanie Laury i Grzegorza.

"Hotel Paradise". Jay i Eliza odpadli z programu. Uczestnik nie przebiera w słowach. "Bez klasy"

Jay i Eliza byli jedną z par typowanych do zwycięstwa w piątej edycji "Hotelu Paradise". Tuż przed finałem odpadli jednak z programu. Ich odejście było wynikiem decyzji Laury i Grzegorza. Wcześniej zakochani zgodnie twierdzili, że najważniejsza jest dla nich miłość i wcale nie zależy im na wygranej. Teraz okazało się jednak, że Jeremiah ma pretensje do kolegów z show. Uczestnik udzielił wywiadu portalowi Obcas.pl. Nie szczędził w nim gorzkich słów dla pary, która wyeliminowała go z programu.

Ja dostaję tylko pozytywne wiadomości. Dla mnie bez klasy jest mówienie codziennie, że miłość jest najważniejsza, a następnie zmienia się zdanie, gdy zapach pieniędzy wchodzi w grę - powiedział na łamach serwisu.

Widzowie mają jednak zupełnie inne zdanie. Większość fanów show uważa, że Laura i Grzegorz postąpili właściwie.

Najlepszy odcinek. Długo musieliśmy czekać, żeby Eliza odpadła.

Super decyzja. W końcu ktoś utarł nosa Elizie.

Grzegorz z Laurą zrobili mi wieczór, to było mistrzowskie posunięcie, a tych dwoje obnażyło swoje prawdziwe oblicze... - czytamy w komentarzach na oficjalnym instagramowym profilu programu.

Uważacie, że Laura i Grzegorz podjęli właściwą decyzję?