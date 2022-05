Więcej ciekawych newsów i aktualności znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Telekamery to jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych roku. W tym roku plebiscyt obchodzi okrągły jubileusz 25-lecia. W trakcie tej gali na czerwonym dywanie pojawia się cała śmietanka towarzyska, a pełna napięcia ceremonia wręczenia nagród nazywana jest "Polskimi Oscarami". Dotychczas wydarzenie transmitowane było na żywo, ale tegoroczna gala ze względu na pandemiczne utrudnienia odbyła się w innym formacie: została nagrana wcześniej i zostanie wyemitowana w telewizji 31 maja. Z tej okazji przypominamy wam kilka słynnych wpadek i skandali, do których doszło podczas wydarzenia.

Telekamery 2015. Zniszczona replika statuetki

Wielka styropianowa replika statuetki wręczanej podczas gali Telekamer miała zostać zniszczona i rozczłonkowana przez rozbawione gwiazdy. Oderwane ręce służyły podobno jako akcesoria do żartobliwych zdjęć. Skandal wywołał całkiem spore zamieszanie, bo wartość tej repliki, wykonanej jako dekoracja sceny, szacowana była na około siedem tysięcy złotych. Wina za całą aferę spadła na Beatę Tadlę, która podobno rozżalona w wyniku przegranej w kategorii prezenter informacyjny miała odreagować na styropianowej figurce. Prezenterka szybko odcięła się od plotek, ale historia zapisała się na zawsze w kolekcji najlepszych wpadek imprezy.

Telekamery 2021. Maciej Stuhr wbija szpilę TVP

Na gali rozdania Telekamer w 2021 roku Maciej Stuhr, odbierając statuetkę dla najlepszego aktora, podczas przemówienia postanowił zwrócić się bezpośrednio do "Wiadomości" TVP z kąśliwą uwagą. Skąd taki pomysł? Otóż aktor był mimowolnie bohaterem głównego wydania programu, kiedy jego wycięta z kontekstu wypowiedź została użyta w manipulacyjnym kontekście i postanowił nie pozostać dłużny. Z charakterystycznym dla siebie sarkastycznym poczuciem humoru postanowił spokojnie wytłumaczyć, na czym polega praca aktora.

Dziękuję telewizyjnym "Wiadomościom", które tak często próbują zrobić ze mnie czarny charakter, że część osób uwierzyła, że ta moja rola w "Szadzi" - seryjnego mordercy - może mieć ręce i nogi - rozpoczął Stuhr.

Tutaj taka mała prośba w imieniu aktorek i aktorów do niektórych redakcji: to, że my coś mówimy ze sceny lub z ekranu, to nie my mówimy, tylko jesteśmy medium, przez które przemawia autor. To, że w spektaklu powiedziałem o Polsce, że jest wrzodem w pewnym miejscu — to nie ja powiedziałem, to autor sztuki — dokończył rozbawiając zebraną na sali publiczność.

Telekamery 2017. Artur Orzech przekręca nazwisko aktora

W relacji na żywo nietrudno o drobne wpadki słowne i nieporozumienia, czy też wywołanie na scenę nieodpowiedniej osoby. Widzowie to uwielbiają, bo każda rysa na nieskazitelnym wizerunku gwiazdy pokazuje ich zwyczajną, ludzką stronę. Jest to także świetna okazja do pokazania kunsztu zawodowego i zaprezentowania umiejętności improwizacji i wyjścia z niezręcznej sytuacji. Na gali w 2017 roku Artur Orzech, prowadzący ówczesną ceremonię, zapowiadając Kacpra Kuszewskiego, który miał wręczyć statuetkę w kategorii "Najlepsza aktorka" popełnił drobną, acz znaczącą gafę i przekręcił nazwisko aktora.

Nagrodę wręczy Kacper Kruszewski - zapowiedział.

Dzień dobry, nazywam się Kacper Kuszewski - odpowiedział dosadnie aktor po podejściu do mównicy, a cała sala wybuchła śmiechem i oklaskami.

