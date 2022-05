Więcej aktualnych informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina ślub z Karolem. "Pieprz***na burza"

Siódma edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" już za nami. Finalnie okazało się, że wszystkie, dobrane przez ekspertów, małżeństwa się rozpadły. Uczestnicy nie poddają się jednak w szukaniu miłości. Niedawno Agnieszka oznajmiła, że zgłosiła się do kolejnej edycji matrymonialnego eksperymentu. Jej programowy mąż również nie próżnuje. Na jego Instagramie pojawiło się wymowne zdjęcie.

Przedstawiamy najgłośniejsze rozwody gwiazd

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil jeszcze się nie rozwiódł, a już szuka nowej żony

Wydawać by się mogło, że Kamil i Agnieszka stanowią dobrany duet. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku zwrócili jednak uwagę na to, że mężczyzna nie wykazuje zbytniego zainteresowania żoną. Czas pokazał, że widzowie mieli rację, a podobne spojrzenie na życie to za mało, żeby pomiędzy partnerami narodziło się uczucie. Pomimo iż uczestnicy oficjalnie się rozstali, formalnie nadal pozostają małżeństwem. Ostatnio na InstaStories mężczyzny pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje z hasłem "szukam żony". Czyżby Kamil zapomniał, że nie jest jeszcze rozwiedziony?

Kamil 'Ślub od pierwszego wejrzenia 7' Instagram/ borkowski.94

"ŚOPW". Piotr szczerze o udziale w programie. "Może mogę coś z tym zrobić"

Jeszcze w trakcie trwania programu pojawiały się plotki o nowym związku uczestnika. Do sieci wyciekły zdjęcia, na których towarzyszy mu tajemnicza blondynka. Pomimo że na fotografiach nie było widać twarzy mężczyzny, internautom udało się zdemaskować jego tożsamość. Kamil konsekwentnie zaprzecza jednak plotkom, jakoby miał nową partnerkę.