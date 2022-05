Bądź na bieżąco. Więcej o programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Siódma edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobiegła końca. Mimo że wszystkie pary w momencie podjęcia decyzji postanowiły pozostać w małżeństwie, to żadna z nich nie przetrwała. Szczególną uwagę przykuła historia Agnieszki i Kamila - mężczyzna miał powiedzieć żonie po zakończeniu nagrań, że nic do niej nie czuje i zażądać rozwodu. Wyznanie to było ciosem dla uczestniczki "Ślubu", która całkowicie wywróciła swoje życie do góry nogami, aby spróbować być z nowo poznanym mężem - zmieniła miejsce pracy, jak i przeprowadziła się do jego rodzinnej miejscowości. Przykre doświadczenie nie zniechęciło jednak kobiety, która - jak informowaliśmy niedawno - już zaczęła zacierać ręce na udział w kolejnej edycji. Wygląda jednak na to, że na swoją (kolejną) kolej będzie musiała jeszcze trochę poczekać...

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka się nie załapie? Ósma edycja już jest nagrana

Jak czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl, ósmy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest już nagrany. Nowe odcinki programu najprawdopodobniej trafią na antenę jesienią. Co ciekawe, emitowana w TVN siódma edycja programu przyciągała przed telewizory średnio 994 tys. widzów każdego odcinka. Największą popularnością cieszył się ósmy epizod, który śledziło średnio 1,25 mln osób.

Czekacie na kolejne sezony "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Myślicie, że zobaczymy w którychś z nich Agnieszkę z siódmej edycji?