Więcej o show-biznesie i ulubionych programach przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Nie od dziś wiadomo, że uczestnicy z różnych edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" co jakiś czas organizują spotkania towarzyskie. Choć z założenia program ma łączyć w związki, to dał też początek pięknym przyjaźniom. Doskonałym tego przykładem jest relacja, która łączy m.in. Igę Śmiechowicz, Jacka Wojciechowskiego, Agnieszkę Łyczakowską-Janik oraz Wojciecha Janika. Teraz do ich grona dołączył uczestnik ostatniej edycji - Kamil Borkowski.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

Przedstawiamy najgłośniejsze rozwody gwiazd

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil zacieśnia przyjaźnie z innymi uczestnikami

Na InstaStories Igi pojawiły się ujęcia z Krakowa, na których znajduje się Kamil z siódmej edycji show oraz Agnieszka Łyczakowska z mężem i dzieckiem w wózku. Ukochany byłej uczestniczki, Wojciech Janik również dodał na Instagram relację, którą podpisał:

Jak dobrze mieć przyjaciół blisko siebie. Kamil, super cię w końcu poznać na żywo. Jakbyśmy się znali od lat - zachwycił się Janik.

Zdjęcia ze spotkania uczestników możecie zobaczyć w naszej galerii. Przypominamy, że Kamil w programie został dopasowany do Agnieszki. Choć podczas trwania programu małżeństwo wydawało się dosyć zgodne, mężczyzna po zakończeniu zdjęć miał powiedzieć żonie, że nic do niej nie czuje i zażądać rozwodu. Tymczasem uczestniczka "Ślubu" całkowicie wywróciła swoje życie do góry nogami, aby spróbować być z nowo poznanym mężem - zmieniła miejsce pracy, jak i przeprowadziła się do jego miejscowości.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Finał siódmej edycji

Przypominamy, że siódma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno się zakończyła. Choć sezon nie wzbudził tyle emocji, co poprzednie, to jego zakończenie zdołało zaskoczyć nawet najwierniejszych fanów show. Mimo że wszystkie pary w momencie decyzji postanowiły pozostać w małżeństwie, to jak dowiedzieliśmy się z głosu narratora pod koniec odcinka, żadna z nich nie przetrwała. Tymczasem twórcy show zapowiedzieli zmiany w składzie zespołu eksperckiego. Wiemy, kogo zabraknie w kolejnej edycji show.