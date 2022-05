O tytuł Miss Polonia walczą biotechnolożka, przyszła architektka i lektorka. Mamy zdjęcia

Więcej informacji na temat konkursu Miss Polonia znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Paulina Krupińska na Miss Polonia 2019 w sukience, w której wygrała konkurs w 2012 roku

Miss Polonia to najstarszy konkurs piękności organizowany w Polsce. Zdobycie tytułu najpiękniejszej Polki często staje się dla zwyciężczyni przepustką do kariery. Za przykład mogą posłużyć tu Paulina Krupińska, Izabella Krzan czy Marcelina Zawadzka, które od momentu wygranej nie znikają ze szklanego ekranu. Już w piątek 27 maja poznamy laureatkę 43. konkursu Miss Polonia. Finał wydarzenia odbędzie się we Włocławku. Transmisja dostępna będzie na antenie TVP2 - jej początek zaplanowano na godzinę 20:40. Zobaczcie, kto powalczy o koronę.

Angelika Kopcińska

Angelika Kopcińska ma 25 lat. Mieszka w Krakowie, studiowała automatykę i robotykę. Pracuje jako inżynier od spraw elektroniki.

Paulina Basek

Paulina Basek pochodzi z Katowic. Ma 21 lat, studiuje filologię włoską i angielską na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się modelingiem, pracuje także jako lektorka języka angielskiego.

Sylwia Bober

Sylwia Bober ma 24 lata i pochodzi z Biłgoraja. Ukończyła finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Julia Baryga

Ma 19 lat i na co dzień mieszka w Łodzi. Studiuje na Politechnice Łódzkiej. Wybrała kierunek Industrial Biotechnology, który prowadzony jest w języku angielskim.

Daniela Szewczyk

Daniela Szewczyk pochodzi z Żor. Ma 21 lat i studiuje kosmetologię. Pasjonuje się malarstwem sztalugowym. Na co dzień pracuje jako modelka.

Magdalena Drapella

Magdalena Drapella mieszka w Gdańsku. Ma 25 lat. Studiowała lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Gdańskim, karierę zawodową związała jednak z branżą motoryzacyjną.

Sandra Staszewska

Sandra Staszewska ma 23 lata i pochodzi z Chodzieży. Na co dzień studiuje w Poznaniu. Kierunek, który wybrała, to psychologia w biznesie.

Klaudia Ligenza

Klaudia Ligenza mieszka w Gdańsku. Ma 22 lata. Zdobyła tytuł inżyniera biomedycznego na Politechnice Gdańskiej.

Sandra Guzek

Sandra Guzek ma 24 lata. Pochodzi z Rzeszowa. Studiuje administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Klaudia Mendyka

Klaudia Mendyka pochodzi z Jarosławia. Ma 24 lata i studiuje architekturę na Politechnice Śląskiej.

Natalia Kiszko

Natalia Kiszko mieszka w Łodzi. Ma 23 lata. Ukończyła licencjat na kierunku Management na Politechnice Łódzkiej. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich.

Katarzyna Stolarczyk

Katarzyna Stolarczyk pochodzi z Łukowa. Ma 21 lat i studiuje kosmetologię w Warszawie. Na co dzień pracuje w centrum medycyny estetycznej.

Aleksandra Lenart

Aleksandra Lenart ma 23 lata i mieszka we Wrocławiu, gdzie studiuje zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Weronika Rosiak

Weronika Rosiak mieszka i studiuje w Łodzi. Ma 20 lat. W przyszłości chce zostać fizjoterapeutką.

Klaudia Andrzejewska

Klaudia Andrzejewska pochodzi z Włocławka. Ma 20 lat. Studiuje dwa kierunki: zarządzanie w mediach i biznesie oraz kosmetologię.

Karolina Malina

Karolina Malina ma 25 lat i pochodzi z Kołobrzegu. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się modelingiem.

Krystyna Sokołowska

Krystyna Sokołowska pochodzi z Białegostoku. Ma 25 lat. Na co dzień studiuje, a także prowadzi własną firmę. We własnym klubie sportowym pracuje jako trener gimnastyki artystycznej i stretchingu.

Maria Wójcik

Maria Wójcik ma 21 lat i mieszka w Warszawie. Jest studentką trzeciego roku wychowania fizycznego oraz sportu. Na co dzień pracuje jako trenerka gimnastyki artystycznej, akrobatyki oraz stretchingu dla dzieci i dorosłych.

Agnieszka Brewka

Agnieszka Brewka pochodzi ze Złotowa. Ma 23 lata. Studiuje geografię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wiktoria Ignaczak

Wiktoria Ignaczak ma 22 lata i pochodzi z Prochowic. Studiowała kosmetologię w Niemczech. Obecnie kontynuuje edukację w Polsce.