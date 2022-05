Więcej aktualnych informacji na temat popularnych filmów i seriali znajdziecie na stronie Gazeta.pl

"Kubuś Puchatek" większości z nas kojarzy się z uroczą bajką z czasów dzieciństwa. W styczniu 2022 roku książka autorstwa Alana Alexandra Milne’a stała się częścią domeny publicznej, czyli twórczości, z której można korzystać bez ograniczeń. Okazję postanowił wykorzystać Rhys Frake-Waterfield. Reżyser stworzył horror, którego głównym bohaterem jest miś o bardzo małym rozumku.

Morderczy Kubuś Puchatek? To nie żart. Powstaje horror o sławnym misiu

Horror, którego autorem jest Rhys Frake-Waterfield, nosi tytuł "Winnie the Pooh: Blood and Honey". Jest to typowy film z gatunku slasher. Bohaterami produkcji są Puchatek (Craig David Dowsett) i Prosiaczek ( Chris Cordell), którzy wpadają we wściekłość, kiedy porzuca ich Krzyś. Na razie niewiele wiadomo o fabule, jednak rodzaj obrazu pozwala przypuszczać, że będzie on bardzo krwawy. Na ekranie nie zobaczymy natomiast Tygryska, gdyż pojawia się on po raz pierwszy w wydanej w 1928 roku "Chatce Puchatka", która nie trafiła jeszcze do domeny publicznej.

Rhys Frake-Waterfield jest zarówno reżyserem, jak i scenarzystą produkcji. Jest to jego debiut w tej roli. Wcześniej pracował on przy tworzeniu efektów wizualnych do filmu "The Area 51 Incident".

Data premiery horroru "Winnie the Pooh: Blood and Honey" nie została podana. Fani Kubusia Puchatka, którzy zdecydują się obejrzeć produkcję, przeżyją zapewne szok. Chcielibyście zobaczyć ten film? Kadry z kontrowersyjnego obrazu znajdziecie w naszej galerii.