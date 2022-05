Bądź na bieżąco. Więcej informacji na temat popularnych seriali znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

"Stranger Things" to oryginalna produkcja Netfliksa, która zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Akcja serialu toczy się w latach 80. w małym amerykańskim miasteczku. Seria nawiązuje do twórczości kultowych reżyserów takich jak: Steven Spielberg, George Lucas czy Ridley Scott. Dotychczas mogliśmy obejrzeć trzy sezony, teraz twórcy ujawnili daty premiery czwartej odsłony serialu. Jak przekazał Netflix, czwarty sezon "Stranger Things" zostanie podzielony na dwie części.

"Stranger Things". Czwarty sezon będzie podzielony na dwie części

Pierwsza część czwartego sezonu "Stranger Things" premierowo pojawi się na Netfliksie 27 maja. Druga zadebiutuje 1 lipca 2022 roku. Skąd taka decyzja? Rozłożenie sezonu na dwie części pozwoli serwisowi zatrzymać fanów serialu dłużej. Zabieg ten automatycznie sprawi, że subskrybenci będą zainteresowani produkcją od końcówki maja, aż do połowy lub nawet końca lipca. Nowa odsłona "Stranger Things" będzie zatem utrzymywać stałą widownię przez od ośmiu do dziesięciu tygodni.

To jednak nie wszystko. Kolejnym powodem do podzielenia czwartej odsłony serialu na dwie części jest wyścig o nagrody Emmy. Serial będzie mógł wziąć udział w dwóch sezonach nagród - zakwalifikuje się do statuetek w 2022 i 2023 roku. Konkurencja ma być spora - w przyszłym roku gale mają zdominować nowe produkcje HBO Max i Amazon Prime Video - m.in. spin-off "Gry o tron", czyli "Ród Smoka" oraz długo wyczekiwany "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy".

