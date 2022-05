Więcej aktualnych informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Uczestnicy "Sanatorium miłości" cieszą się dużą popularnością nawet po zakończeniu programu. Jednym z seniorów, który zyskał dużą sympatię widzów, jest Władysław Balicki z drugiej edycji show. Mężczyzna jest w trakcie przygotowań do ślubu. Uroczystość odbędzie się już niebawem.

"Sanatorium miłości". Władysław wkrótce poślubi swoją wybrankę. Zdradził szczegóły wesela

Władysław Balicki nie znalazł miłości w programie. Senior nie podał się jednak i jego wytrwałość została nagrodzona. Mężczyzna przyznał, że poznał swoją ukochaną przez internet. Kobieta zobaczyła go w telewizji i postanowiła do niego napisać. Wybranka uczestnika "Sanatorium miłości" ma na imię Maria i pochodzi ze Stalowej Woli. Zakochani wkrótce planują stanąć na ślubnym kobiercu. Władysław udzielił niedawno wywiadu "Dziennikowi Łódzkiemu". Na łamach gazety opowiedział o szczegółach wesela, które odbędzie się już 4 czerwca. Okazuje się, że przyjęcie będzie dość skromne. Para zaprosiła jedynie 50 osób. W gronie gości znaleźli się także przyjaciele seniora z programu. Niestety nie wszyscy będą mogli przybyć na ślub seniora. Adam Siewierski, z którym Władysław mocno się zaprzyjaźnił, niedawno stracił matkę. Ze względu na żałobę nie weźmie on udziału w uroczystości. Zabraknie także kilku innych uczestników "Sanatorium miłości".

Iwona z Gerardem mają wcześniej zaplanowaną imprezę w Krakowie, ale może dojadą wieczorem. Natomiast Piotr Hubert, król ostatniej edycji, ma zaplanowaną wspinaczkę - powiedział Władysław.

Senior zapewnił jednak, że na weselu pojawią się: Anna ze Zbigniewem i Barbara z trzeciej edycji programu oraz Walentyna z pierwszego sezonu.