Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Piotr Hubert w ostatniej edycji "Sanatorium miłości" cieszył się ogromną sympatią wśród widzów i pozostałych kuracjuszy. To dlatego udało mu się zdobyć koronę Króla Turnusu. Fani bardzo kibicowali także jego relacji z Mariolą. Teraz mają wątpliwości, czy przerwała. Co miałoby na to wskazywać? Chodzi o występ seniora w programie "Pytanie na śniadanie".

Zobacz wideo Halinka i Jadzia z "Sanatorium miłości" poróżniły się. Manowska jest w szoku

Karolak kopał rowy, a Wiśniewski pakował cebulę. Roznerski pracy się wstydził

"Sanatorium miłości". Czy Piotr Hubert wciąż jest z Mariolą?

Piotr Hubert, jako król ostatniego turnusu "Sanatorium miłości" był gościem programu "Pytanie na śniadanie". Towarzyszyła mu Zosia, która także zdobyła koronę. Fani, śledzący nagranie, zwrócili uwagę na pewien szczegół. Chodzi o fryzurę starszego mężczyzny. Uczesanie mocno odbiegało od tego, co zobaczyliśmy w finale. Niektórzy zaczęli się tu doszukiwać drugiego dna.

Niektórzy zostawili złośliwe komentarze pod zdjęciami seniorów na Instagramie.

Hubson do fryzjera koniecznie. Nie ma Marioli i nie ma kto przypilnować - czytamy.

Pan Huber znowu w starej tragicznej fryzurze. No nic chłop nie uczy! Stare kawalerskie przyzwyczajeni.

Od razu widać, że nie jest Mariolą. Styl, fryzura do wymiany, a taką fajną kobitkę miał - spekulują fani.

Na szczęście, większość stanęła w obronie seniora.

A właściwie dlaczego "koniecznie"? Jego głowa, jego sprawa. Dla mnie ważniejsze, co ma w tej głowie i że poukładane.

"Sanatorium miłości". Anna i Piotr udzielili wywiadu. Zdradzili, czy są razem

Trzeba być sobą, a nie kopiować kogoś - dodał ktoś inny.

Wierzycie, że miłość Piotra Huberta i Marioli przetrwała?