Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" muszą bardzo uważać, aby przedwcześnie nie zdradzić wyniku eksperymentu. Do tej pory osoby biorące udział w programie zachowywały dużą ostrożność - niewykluczone, że przez fakt, iż kara za złamanie warunków umowy może być dość wysoka. W siódmej edycji matrymonialnego show Agnieszka i Kamil zdają się jednak niezbyt nią przejmować i już parokrotnie sugerowali, że nadal są razem. Jednak gdy uczestnik opublikował zdjęcia z wyjazdu, dobrana przez ekspertów żona stanowczo zaprzeczyła, jakoby na wakacje wybrała się razem z nim.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka komentuje wyjazd Kamila

W tym samym czasie, w którym Kamil publikował InstaStories z lotniska i meldował, że jest w Barcelonie, Agnieszka napisała na Instagramie, że właśnie oficjalnie odebrała kupione przez siebie w Białymstoku mieszkanie. W kolejnym poście pochwaliła się także nową kanapą i poprosiła fanów o rady dotyczące urządzania wnętrz. Jeden z internautów jednak nie wytrzymał i spytał Agnieszkę, czy ona też nie jest przypadkiem w Hiszpanii.

Nie, korzystam z podlaskiego słońca - odpowiedziała.

Częściowo na potwierdzenie swoich słów uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udostępniła InstaStories siostry, na którym widać, że bawi się z jej dziećmi.

InstaStories Agnieszki ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' instagram.com/@malamizii

Relacja Agnieszki przywołuje mocno na myśl skojarzenia z wyjazdem Anety i Roberta z szóstej edycji programu. Gdy uczestniczka publikowała zdjęcia słonecznych plaż, jej mąż próbował zmylić fanów, zamieszczając InstaStories z rodziną. Czy to także strategia pary z edycji siódmej?

Fani programu są do tej pory mocno zdziwieni otwartością Agnieszki i Kamila przy informowaniu, co dzieje się w ich życiu. Do tego stopnia, że zasugerowali wręcz uczestniczce, że musi się teraz kryć, aby nie płacić kary umownej narzuconej przez TVN. Nie tak dawno wpadkę zaliczyła także siostra uczestnika, publikując zdjęcie ze szwagierką.