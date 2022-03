Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

To, które pary zdecydowały się na rozwód po zakończeniu eksperymentu, jest najpilniej strzeżoną tajemnicą każdego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy są zobligowani do nieujawniania tej informacji aż do premiery ostatniego odcinka. Złamanie umowy podpisanej ze stacją wiąże się z pewnością z bardzo wysokimi karami finansowymi. Część widzów siódmej edycji matrymonialnego show odniosło wrażenie, że Agnieszka, żona Kamila, ma już na pieńku z TVN-em. A wszystko przez nieszczęsne zdjęcie kanapy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka złamała umowę z TVN?

Agnieszka, którą na Instagramie obserwuje już ponad 40 tys. osób, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gdy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z jej udziałem cały czas jest w emisji, fani programu tym bardziej biorą pod lupę wszystko, co trafia na InstaStories uczestniczki. Tak stało się w przypadku teoretycznie niewinnego zdjęcia, na którym internauci dopatrzyli się tej samej, granatowej kanapy, którą w swoim mieszkaniu ma Kamil.

Sprawa ucichła do czasu, gdy... Agnieszka wrzuciła na Instagram post, w którym chwali się zakupem mebla w tym samym kolorze. Uczestniczka, która niedawno odebrała własne mieszkanie w Białymstoku, zamieściła zdjęcie granatowej kanapy, prosząc fanów o rady dotyczące wystroju wnętrza.

Muszę się Wam do czegoś przyznać. Mam granatową kanapę! (...) Pomóżcie mi, co na białą, pustą ścianę nad granatową kanapą? (...) Pokażcie, co macie, szukam inspiracji! - podpisała post.

Chociaż wśród komentarzy pojawiły się dziesiątki porad, niektórzy internauci mocno nabrali podejrzeń, a na Agnieszkę spadła krytyka.

Chyba za szybko chcesz być celebrytką od Coco Mojo i TVN postraszył karą za to ciągłe prowokowanie. Tu kubek, tam kanapa, masz ludzi za idiotów?

Przecież to teraz prowokacja i trzeba du*ę uratować przed karą 100 tys. zł za złamanie umowy.

Część komentujących uważa też, że Agnieszka jest obecnie na wakacjach z Kamilem, który w tym samym czasie wrzucił InstaStories z pobytu w Barcelonie, a postem z kanapą chce zmylić widzów.

I ta dezinformacja, że mnie nie ma w Barcelonie, dodam zdjęcie kanapy - czytamy.

Uczestniczka jednak te spekulacje ucięła bardzo szybko, odpisując, że korzysta obecnie z podlaskiego słońca.

Instagram Agnieszki ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' instagram.com/@malamizii

