Więcej o teleturniejach przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

W 526. odcinku "Milionerów" grę rozpoczęła Patrycja Wąsikiewicz, farmaceutka z Warszawy. Miała dużo szczęścia od samego początku, bo przy pytaniu eliminacyjnym, na które trafiła, aż cztery z pięciu osób zaznaczyły poprawną kolejność. Uczestniczka przez pierwsze dwa pytania przeszła bez problemów, ale przy trzecim potrzebowała już wsparcia publiczności. Zawahała się także przy kolejnym, wartym pięć tysięcy złotych, dlatego poprosiła o telefon do przyjaciela, pod którym czekał jej mąż.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme tłumaczy się z udziału w "Milionerach"

"Mask Singer". Znamy już typy uczestników. Zobacz, kto jest kim!

"Milionerzy". Hubert Urbański rozpoznał męża uczestniczki

Hubert Urbański zażartował, że każdy moment jest dobry na rozmowę z mężem, a gdy mężczyzna odebrał telefon, prowadzący z zaskoczeniem spojrzał na jego zdjęcie.

Twarz znajoma, patrzę na zdjęcie, i głos znajomy - powiedział zdziwiony gospodarz "Milionerów".

Okazuje się, że Konrad, mąż Doroty, również walczył o milion złotych, zasiadając przed Hubertem Urbańskim. I to nie tak dawno - odcinek z udziałem mężczyzny wyemitowano w grudniu ubiegłego roku. Konrad szedł jak burza przez większość pytań, aż do drugiej sumy gwarantowanej. Przy pytaniu za 75 tys. zł niestety powinęła mu się noga, ale i tak udało mu się wrócić do domu, zabierając 40 tys. zł. Hubert Urbański zażartował, że mężczyzna przetarł żonie szlaki.

Rodzinna tradycja się buduje u was, bo twoja żona siedzi na przeciwko mnie, grając o pięć tysięcy złotych - powiedział Urbański.

Ślotała i Kaczorowska postawiły na tapety. "Lewa"? Oto pokoje dzieci gwiazd

Telefon do męża dla uczestniczki "Milionerów" okazał się bardzo pomocny. Pytanie, z którym miała problem, brzmiało:

Które państwo nie ma dostępu do morza lub oceanu?

A. Laos,

B. Litwa,

C. Libia,

D. Liberia.

Konrad szybko wykluczył odpowiedzi B i C, przez chwilę wahając się również nad odpowiedzą D i zostawiając zawodniczkę w niepewności. Patrycja zastanawiała się jeszcze przez moment, ale ostatecznie zgodnie z sugestią męża zaznaczyła A. Decyzja była bardzo dobra, a odpowiedź Laos okazała się poprawna. Na tym zakończyła się gra Patrycji, którą będzie kontynuować w kolejnym odcinku. Czy uda jej się pobić wygraną męża? Trzymamy kciuki!

---

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Новини з України - Ukrayina.pl