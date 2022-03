Więcej na temat "Milionerów" przeczytasz na portalu Gazeta.pl.

"Milionerzy" to teleturniej chętnie oglądany przez widzów. Pomimo że przez stację TVN jest on emitowany już od ponad 20 lat, niezmiennie budzi emocje. Nie inaczej było również w trakcie odcinka 526. O główną wygraną walczyła pani Patrycja Wąsikiewicz z Warszawy, a najbardziej zaskakujące było dla niej pytanie o państwo bez dostępu do wody.

Które państwo nie ma dostępu do morza lub oceanu?

A. Laos

B. Litwa

C. Libia

D. Liberia

Uczestniczka poprosiła o pomoc swojego męża. Okazało się, że pan Konrad doskonale zna zasady programu, gdyż niedawno sam brał udział w "Milionerach". Doradził, by ukochana zaznaczyła odpowiedź A.

Które państwo nie ma dostępu do morza lub oceanu? Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Okazuje się, że mąż pani Patrycji miał rację. Poprawnym wariantem jest Laos. To jedyne z wymienionych w odpowiedziach państw, które nie ma dostępu do morza czy oceanu. Tym samy uczestniczka gwarantowała sobie dalszy udział w programie. Jej walkę o milion będziemy mogli zobaczyć również w kolejnym odcinku.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 518. odcinku "Milionerów" na fotelu zasiadła pani Joanna. Hubert Urbański zapytał uczestniczę, które elementy środowiska zajmują 60 procent terenu Wigierskiego Parku Narodowego. Kobieta, niestety, nie poradziła sobie z wymienionym zagadnieniem.

Czym jest szynel? Z tym pytaniem z kolei musiał się zmierzyć uczestnik 519. odcinka. Mężczyźnie pomogła mama.

Przy pytaniu o klasztory i akumulatory odpadł Rafał. Uczestnik był weteranem teleturniejów, ale tym razem zgubił go pośpiech.

