Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Motywacje uczestników do wzięcia ślubu z nieznajomą osobą są bardzo różne. Niektórzy mają problem ze znalezieniem odpowiedniej osoby, inni czują się gotowi, aby jak najszybciej stworzyć poważny związek i nie chcą tracić czasu na etap randkowania. Mimo że niewielka liczba małżeństw skojarzonych w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie kończy się rozwodem, nadal jest wiele osób, które ufają w doświadczenie ekspertów i wierzą, że dzięki nim są w stanie znaleźć prawdziwą miłość. Okazuje się, że w przypadku Adama o udziale w matrymonialnym show zadecydowały wcześniejsze przykre przeżycia.

Zobacz wideo Najgłośniejsze rozstania w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Jedni pobrali się w Grecji, inni we Włoszech. Warszawskie śluby też robiły wrażenie

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam wyjaśnia, dlaczego zgłosił się do programu

Adam i Patrycja to trzecia para, którą poznaliśmy w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci uznali, że bardzo pasują do siebie charakterami i mogą pozytywnie na siebie wpływać oraz motywować się do rozwoju. Niewykluczone, że w przypadku tej dwójki mieli rację, bo małżonkowie dość szybko złapali wspólny język. O Adamie bardzo pozytywnie wypowiadała się też mama uczestniczki, która na weselu miała poczucie, jakby on i jej córka znali się od lat. Kobieta, chcąc dowiedzieć się czegoś o zięciu, nie owijała w bawełnę i spytała go wprost, dlaczego szukał żony przez tego rodzaju program.

Co tobą kierowało, że się zgłosiłeś? Jesteś młody, przystojny, fajny - zagadnęła Adama mama Patrycji.

Uczestnik wyznał szczerze, że ma za sobą kilka traumatycznych przeżyć, związanych między innymi z relacjami z byłymi partnerkami.

Głównie nieudane związki. I to tak bardzo nieudane. Trochę przeszedłem, w związkach i w życiu pomimo młodego wieku - odpowiedział.

Matka panny młodej nie chciała ciągnąć zięcia za język lub kamery ucięły resztę wypowiedzi Adama, bo program nie zdradził więcej szczegółów z przeszłości uczestnika.

Być może udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" okaże się dla Adama kluczem do znalezienia prawdziwej miłości. Jak na razie mąż Patrycji do relacji z nią podchodzi dość chłodno i jak przyznał, nie nastawia się, że małżeństwo na pewno zakończy się sukcesem.

---

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Новини з України - Ukrayina.pl