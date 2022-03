Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Patrycja i Adam to ostatnia z trzech par, którą poznaliśmy w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Sama ceremonia i wesele uczestników należały do mocno dramatycznych. Najpierw Patrycja nie mogła pohamować płaczu i w stresie nakrzyczała na wujka, a później okazało się, że wśród gości pana młodego stawiły się tylko trzy osoby. To jednak nie jedyne kwestie, które szeroko komentowali fani programu. Burzę wywołał fakt, że matka Adama założyła na ślub białą sukienkę.

Zobacz wideo Najgłośniejsze rozstania w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Ślotała i Kaczorowska postawiły na tapety. "Lewa"? Oto pokoje dzieci gwiazd

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Matka Adama krytykowana za strój

W naszej kulturze zakorzenionych jest kilka ślubnych tradycji, których łamanie uważane jest za ogromny nietakt. Najbardziej znane dotyczą jednak strojów gości. Ważną zasadą, której zwykle trzymają się zaproszone na ślub kobiety, jest niezakładanie czarnej sukni, która kojarzy się z żałobą, ani białej, która z kolei zarezerwowana jest wyłącznie dla panny młodej. Mama Adama zdecydowała się wyłamać z tej tradycji, bo na ślubie i weselu stawiła się w krótkiej, białej sukience z koronkowymi zdobieniami.

Nie mogę przeboleć białej sukni mamy Adama.

Co za różnica, jaka długość? Nie zakłada się białej sukienki na cudzy ślub i tyle, jest mnóstwo innych kolorów do wyboru - komentują rozgoryczeni fani.

Matka pana młodego w trakcie wesela zdecydowała się też zaśpiewać. Kobieta zadedykowała synowi i jego żonie balladę "Modlitwa" Bułata Okudżawy, którą wykonała a cappella. Zdaniem fanów niespodziewany występ w połączeniu z sukienką w białym kolorze to oznaka tego, iż matka Adama chciała skupić na sobie uwagę.

'Ślub od pierwszego wejrzenia' Player

Unikanie słońca i odpowiednia herbata. Oto sposoby gwiazd na młody wygląd

Nie znała dziewczyny i założyła białą - duży nietakt. A potem kwestia piosenki… Ewidentnie kobieta chciała być w centrum - czytamy.

O ile założenie białej sukienki bez uzgodnienia tego z panną młodą można faktycznie uznać za faux pas, chyba jednak nie należy być dla matki Adama aż tak surowym. Ta zasada rzeczywiście istnieje, ale w zamyśle po to, aby nie przyćmić świeżo upieczonej mężatki w jej wyjątkowym dniu. A na weselu Patrycji i Adama było chyba jasne, która z pań ma na sobie suknię ślubną.

---

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Новини з України - Ukrayina.pl