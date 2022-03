Więcej aktualnych informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Aleksandra uczestniczyła w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Była jedną z kandydatek Stanisława. Wybredny rolnik nie zdecydował się na żadną z dziewczyn. Ola nie znalazła miłości w show, ale też nie musiała na nią długo czekać. Wkrótce po zakończeniu zdjęć poznała swojego obecnego partnera.

"Rolnik szuka żony 8". Kandydatka Stanisława szczęśliwie zakochana

Aleksandra opublikowała na Instagramie zdjęcie z ukochanym. Podzieliła się swoim szczęściem z fanami. Internauci, którzy śledzili losy uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" pośpieszyli z gratulacjami.

Pięknie wyglądacie.

Niech wam się dziewczyny wiedzie. Ja zawsze oglądam każdego rolnika z nadzieją na happy end.

Nie tylko wiosna rozkwita, widać, że miłość też - komentowali internauci.

Widzowie kibicowali Aleksandrze w programie, gdzie wraz z Teresą i Roksaną zabiegała o względy Stanisława. To właśnie ją fani typowali na faworytkę. Jak wiemy, w odcinku, w którym miało dojść do wyboru, Stanisław wycofał się i odesłał wszystkie kandydatki do domu. Lecz losy jego trzech potencjalnych ukochanych cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niedawno pisaliśmy, że Teresa znalazła szczęście po programie. Teraz los uśmiechnął się także do Aleksandry. Życzymy szczęścia!

