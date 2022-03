Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Bohater pierwszego odcinka nowego sezonu "Totalnych remontów Szelągowskiej" namówił gwiazdę na nagranie wspólnej piosenki nawiązującej do tematyki programu. Dorota Szelągowska zgodziła się wziąć udział w projekcie, którego efekty możecie zobaczyć poniżej.

Dorota Szelągowska nagrała piosenkę z raperem

W pierwszym odcinku nowego sezonu "Totalnych remontów Szelągowskiej" projektantka wybierze się do Pabianic. To właśnie tam pozna Krzysztofa, którego największą pasją jest muzyka. Bohater programu na lokalnej scenie muzycznej jest znany jako raper Este. Po studiach na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego wyjechał do Anglii, żeby zarobić na życie i odłożyć na lepszy start w Polsce. Cały czas utrzymywał kontakt z pabianickimi przyjaciółmi.

Kiedy pomocy potrzebował jego przyjaciel Łukasz, Krzysiek zorganizował biletowany festiwal lokalnych raperów. Dochód z całej imprezy został przekazany na leczenie i rehabilitację Łukasza. Tak powstał Rap Lokal, który obecnie odbywa się cyklicznie w ośmiu polskich miastach. W każdym z nich zbierane są pieniądze na różne cele charytatywne.

W czerwcu 2020 roku 34-latek na stałe wrócił do Polski. Teraz sam potrzebuje wsparcia. Niedawno dostał lokal komunalny od miasta pod warunkiem, że w ciągu 18 miesięcy go wyremontuje. Mimo początkowego entuzjazmu sytuacja go przerosła. Mieszkanie jest w tragicznym stanie. Z pomocą pospieszyła Dorota Szelągowska, której ekipa postanowiła odmienić mieszkanie Krzysztofa. Zwieńczeniem ich współpracy jest właśnie piosenka, którą wspólnie nagrali. Efekt? Oceńcie sami.

