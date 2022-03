Więcej informacji na temat popularnych polskich seriali znajdziecie stronie Gazeta.pl.

Bohaterowie "M jak miłość" przeżywają ostatnio mnóstwo miłosnych zawirowań. Pisaliśmy już, że małżeństwu Marii (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa) zagrozi inny mężczyzna. Teraz okazuje się, że kryzys pojawi się także w związku Andrzeja (Krystian Wieczorek) i Magdy (Anna Mucha). Budzyński zdradzi żonę z koleżanką z branży.

"M jak miłość". Co wydarzy się 1653. odcinku?

Według "Świata Seriali" w 1653. odcinku "M jak miłość" dojdzie do zdrady. Andrzej, Kamil (Marcin Bosak) i Adam (Jacek Kopczyński) udadzą się na wyjazd służbowy. Na konferencji poznają dwie atrakcyjne prawniczki, Julię Malicką (Marta Chodorowska) i Sylwię Kostecką (Hanna Turnau). Werner, który marzy o znalezieniu drugiej połówki, zacznie flirtować z kobietami. Niestety, Malicka nie będzie w dobrym nastroju. Koleżanka z branży zwierzy się Andrzejowi, że jej mąż zażądał rozwodu. Po konferencji prawnicy będą odpoczywać przy drinku. Przygnębiona Julia niespodziewanie pocałuje Andrzeja, po czym szybko zakończy imprezę i wróci do hotelowego pokoju. Niespodziewanie do jej drzwi zapuka Budzyński. Mężczyzna przyjdzie zwrócić torebkę, którą koleżanka zostawiła przy barze. Mąż Magdy nieoczekiwanie spędzi noc z piękną prawniczką. Rano obudzi się w łóżku Malickiej. Czy zdrada Andrzeja zniszczy jego małżeństwo?

1653. odcinek "M jak miłość" pojawi się na antenie TVP 2 we wtorek, 12 kwietnia, o godzinie 20.55.

